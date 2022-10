Football – Cette victoire du LS est plus importante qu’il n’y paraît Une semaine après sa mortifiante défaite dans le derby lausannois, le leader a eu la réaction attendue malgré différents événements contraires qui lui ont beaucoup compliqué la vie contre Xamax, vendredi. André Boschetti

Goduine Koyalipou a été désigné «homme du match» à l’issue d’un derby plus serré et tendu que prévu. KEYSTONE

Dans quelque championnat que ce soit, lorsqu’un leader domine d’extrême justesse la lanterne rouge, de surcroît à domicile, il n’y a pas de quoi bomber le torse. Parmi les quelques exceptions, on placera, pour plusieurs raisons, cette victoire du Lausanne-Sport contre Ne/Xamax.

En premier lieu parce que l’équipe de Ludovic Magnin est ressortie beaucoup plus meurtrie que le laissait entendre son coach de la défaite enregistrée une semaine plus tôt face à Stade-Lausanne-Ouchy (1-2). Le but du Stadiste Nathan Garcia, concédé dans les arrêts de jeu deux minutes après avoir manqué une balle de match pour quelques centimètres seulement (frappe sur le poteau de Koyalipou), a fait très mal à l’orgueil d’Olivier Custodio et Cie.

Affronter dans ces conditions un autre derby – où même un nul aurait pu avoir des conséquences très négatives à bien des points de vue - contre un adversaire certes dernier, mais ragaillardi par un premier et net succès, avait tout du match piège. D’autant plus que le LS était non seulement privé de Brighton Labeau, son meilleur buteur, mais aussi de deux pions essentiels de sa défense (Husic et Grippo). Même pour un groupe qui se distingue par sa profondeur, certaines défections pèsent plus que d’autres.

«Sans quelques erreurs de jugement (de l’arbitre), on ne se serait jamais retrouvés en danger dans les dernières minutes suite au penalty cadeau accordé à Xamax.» Ludovic Magnin, entraîneur du LS

Une situation qui est même devenue délicate lorsque, peu après la demi-heure, un autre défenseur, Michaël Nanizayamo, a dû quitter ses coéquipiers sur une civière suite à un choc violent avec son gardien, Thomas Castella. Tout cela après que le LS n’avait pas su concrétiser une très bonne entame de partie et dû digérer quelques décisions étranges et contraires d’une arbitre peut-être déboussolée par ses erreurs. Notamment en refusant au LS un penalty flagrant pour une faute sur Giger qui aurait dû permettre au LS de prendre plus vite les devants (27e).

«Je m’étais promis de ne plus jamais parler de l’arbitre, tonnait Ludovic Magnin au terme de ce derby, mais là c’en est trop. Tout au long du match, Mme Staubli a été mauvaise ce soir (vendredi). Sans quelques erreurs de jugement, on ne se serait jamais retrouvés en danger dans les dernières minutes suite au penalty cadeau accordé à Xamax. Et, surtout, Dabanli n’aurait pas été contraint de se sacrifier dans les arrêts de jeu en commettant une indispensable faute de dernier recours.»

La malheureuse arbitre de cette soirée beaucoup plus animée et tendue que prévu n’est pas la seule responsable de ces frayeurs lausannoises qui ont accompagné les dix dernières minutes d’une rencontre que le LS aurait dû plier bien avant. Dominateurs et conquérants dès le coup d’envoi, les Vaudois ont beaucoup souffert l’absence de Labeau.

Généreux mais parfois brouillons, Koyalipou et Coyle ont, comme trop souvent, montré leurs limites au moment de conclure. Heureusement que le premier a su profiter d’un penalty de compensation pour débloquer les compteurs juste avant la mi-temps. «Au moment de tirer, raconte l’attaquant français, je n’étais pas du tout stressé car c’est un exercice que j’aime bien et auquel je m’entraîne la semaine. J’en avais d’ailleurs déjà réussi un contre Schaffhouse, cette saison. Mais ce que je retiens surtout, c’est notre victoire au terme d’un match très compliqué. Je crois qu’on peut être fiers de nous. Après la défaite contre SLO, l’équipe a montré un fort caractère et une grande solidarité. Ces trois points nous font beaucoup de bien avant un déplacement délicat à Wil, mardi.»

Sans trois défenseurs à Wil

Un choc au sommet que le LS aborde avec un appréciable regain de confiance mais aussi des points d’interrogation et quelques erreurs à gommer. «Là, je perds encore deux défenseurs centraux supplémentaires avec la blessure de Nanizayamo et la suspension de Dabanli, soupire Ludovic Magnin. Mais je ne vais pas commencer à me plaindre, car mon rôle consiste aussi à trouver des solutions dans ces moments-là. Comme je le dis depuis le début, nous avons la chance d’avoir de la profondeur et je suis certain que ceux qui seront appelés à suppléer les absents seront à la hauteur de mes attentes.»

Une erreur qui se répète

Mais ce que le LS devra corriger d’ici mardi, c’est ces espaces gigantesques qu’il laisse trop souvent à ses adversaires pour frapper en contre. «Contre SLO, on a encaissé le deuxième but dans les arrêts de jeu juste après avoir tiré un corner, peste Magnin. Et face à Xamax, leurs deux seules occasions sont aussi en contre, suite à des pertes de balles ou à une mauvaise occupation des espaces alors que nous sommes en phase offensives. Des erreurs que nous devrons gommer au plus vite.»

Avec ou sans Labeau?

Si la présence de Labeau est encore assortie d’un point d’interrogation, Ludovic Magnin pourra compter avec le retour de suspension de Husic, mardi à Wil. Un adversaire qu’il ne manquera pas de visionner avec une attention particulière, ce samedi lors de son déplacement à Bellinzone. Malgré la grosse débauche d’énergie nécessaire pour gagner ce derby, le LS aura quand même le petit avantage de bénéficier de 24 heures de repos de plus que Wil pour préparer ce duel au sommet.

