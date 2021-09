Ceux qui en parlent, ceux qui le font

Tinder, la plus populaire des applications de rencontre, vient tout juste d’avoir 9 ans. Lancée en septembre 2012, disponible dans 190 pays et en 40 langues, elle a été téléchargée plus de 430 millions de fois depuis sa création, selon son site officiel.

A lire: Les seniors aussi cherchent l’amour en ligne

Cette réussite globale ne parvient néanmoins pas toujours à redorer le blason de Tinder et des autres plateformes de dating par chez nous. Souvent encore, on entend dire que ces apps ne favoriseraient pas les rencontres sérieuses, qu’elles sont truffées d’escorts ou qu’elles font du tort à l’amour courtois…

On ne peut pas donner complètement tort à ceux qui évoquent la rudesse ou le manque de politesse de certains échanges virtuels sur Tinder… La «dating fatigue» – pour reprendre le titre du livre de la Française Judith Duportail sur le sujet – n’épargne que rarement les utilisateurs et les discussions ne sont pas toujours aussi enrichissantes qu’on le souhaiterait…

Néanmoins, on ne peut pas non plus donner raison aux détracteurs de ces plateformes. Parce que, comme dans tant d’autres domaines, c’est souvent ceux qui critiquent le plus ces apps qui les pratiquent le moins. Et, surtout, cette tendance à diaboliser les plateformes de dating rappelle d’autres rejets.

«La mauvaise réputation des applications de rencontre ne se vérifie pas, ni dans les chiffres ni dans les usages.»

Un terme existe même pour parler des réactions disproportionnées que suscitent certains nouveaux usages technologiques perçus comme remettant en cause les valeurs fondamentales d’une société. Il s’agit du concept de «panique morale» identifié dans les années 70 par Stanley Cohen , le sociologue de la London School of Economics.

La chercheuse de l’UNIGE Gina Potarca – qui éclaire notre Point fort – a montré au travers d’une étude publiée en décembre 2020 que la mauvaise réputation des applications de rencontre ne se vérifie pas, ni dans les chiffres ni dans les usages.

En Suisse, il s’agirait même, si on considère la courbe exponentielle établie à partir des données récoltées entre 2008 et 2018, du premier moyen de se rencontrer. Or, dans les années 60, c’était par le biais des connaissances intrafamiliales que se constituaient d’abord les couples. Et c’est peut-être cela que de nombreuses personnes ne pardonnent pas aux plateformes de dating: avoir ravi à la famille son rôle central d’entremetteuse.

Catherine Cochard est journaliste à la rubrique vaudoise et s’intéresse aux sujets de société. Elle chapeaute les vidéos de 24 heures et produit également des podcasts. Auparavant, elle a notamment travaillé pour Le Temps ainsi qu’en tant que réalisatrice indépendante pour l'Université de Zurich. @catherincochard

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.