Canons à neige vandalisés – «Ceux qui ont fait ça méconnaissent la montagne» Le directeur de Magic Pass et ancien patron de Télé-Villars-Gryon, Pierre Besson, défend les stations qui ont déjà entamé leur transition. Erwan Le Bec

Pierre Besson, directeur Télé-Villars-Gryon-Les Diablerets jusqu’en 2019. Instigateur du Magic Pass, il apprécie peu les sabotages des installations et le militantisme qui juge trop lent la transition des stations. Chantal Dervey

Le milieu des stations et des remontées mécaniques est resté discret, malgré la série de sabotages qui a touché les canons à neige de plusieurs exploitations romandes – et françaises – durant les Fêtes et en janvier. Jusqu’à présent.