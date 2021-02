Le LHC devra s’ajuster Afficher plus

Les clubs aussi vont devoir s’adapter à cette nouvelle réglementation. En particulier le LHC, qui alignait six éléments au bénéfice d’une licence suisse (Bozon, Douay, Jooris, Kenins, Krakauskas, Krueger) en plus de ses quatre renforts importés, vendredi à Lugano. Inimaginable dans la National League du futur. «On va s’ajuster, on va devoir faire attention à qui on signe, a réagi le boss du département hockey du club vaudois, Petr Svoboda. Mais tout ça n’est que pour l’été 2022. On est bien.»

Concrètement, deux joueurs qui perdront leur statut de licence suisse dans un an et demi sont déjà sous contrat avec le LHC en vue de la saison 2022-2023: Douay et Baumgartner (Davos). Ils pourraient être rejoints par Kenins, qui discute prolongation de bail. En ajoutant Barberio, lié jusqu’au printemps 2023, le compte ne laisserait que trois autres places disponibles pour des étrangers. À moins que certains passeports suisses se négocient d’ici là. Et puis, la réglementation ne concerne que les feuilles de match. Au sein de l’effectif global, il n’y a pas de limite. J.R.