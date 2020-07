Liste des pays à risque – Ceux qui vont à l’étranger doivent savoir que les choses pourraient mal tourner Désormais, les personnes qui reviennent de 42 pays doivent se placer en quarantaine. Cette liste, qui concerne aussi les personnes rentrées récemment, évoluera en fonction de la situation épidémiologique. Caroline Zuercher

Face à la presse, mercredi à Berne Stefan Kuster, chef de la division Maladies transmissibles de l’OFSP, précise que cette liste sera actualisée régulièrement, afin de réagir à la situation. KEYSTONE

Vacanciers, méfiez-vous! La liste des pays à risque s’allonge. La quarantaine est désormais obligatoire pour celles et ceux qui reviennent de 42 pays, contre 29 jusque-là. Deux noms n’y figurent plus, la Biélorussie et la Suède. Mais quinze y ont été ajoutés: la Bosnie et Herzégovine, le Costa Rica, le Salvador, les Émirats arabes unis, l’Équateur, le Swaziland, le Guatemala, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Luxembourg, les Maldives, le Mexique, le Monténégro, le Suriname et le Territoire palestinien occupé. Les personnes de retour de ces pays ainsi que celles qui y ont séjourné dans les quatorze derniers jours doivent s’annoncer et se placer en quarantaine.