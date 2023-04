Deux communes en renfort – Chablais Agglo passe le cap des 60’000 âmes Lavey-Morcles et Saint-Maurice ont rejoint la dynamique entité intercantonale d’aménagement du territoire. Christophe Boillat

Une partie de la commune de Lavey-Morcles, en face de Saint-Maurice. DR

Chablais Agglo, l’une des seules agglomérations intercantonales du pays, se renforce. Fondée conjointement par Aigle, Bex, Ollon, Massongex, Monthey et Collombey-Muraz, elle vient d’accueillir deux communes de plus: la vaudoise Lavey-Morcles et la valaisanne Saint-Maurice.

«L’intégration de ces deux communes, très liées historiquement malgré la césure du Rhône, est un apport très important au périmètre existant, confie Pierrick Maire, responsable du projet d’agglomération. Les collaborations intercommunales entre les deux sont déjà très importantes. Citons les pompiers, les écoles, la station d’épuration. On avait même évoqué un temps une fusion. Elles comptent aussi beaucoup de pendulaires. L’enjeu en termes de mobilité et de développement durable est donc conséquent.»

Le responsable relève aussi qu’augmenter la taille de l’agglomération apporte forcément plus de poids dans la discussion et les négociations vis-à-vis des pouvoirs politiques, notamment les cantons. Dans le cadre des Plans d’agglomération (PA), les entités présentent des projets qui peuvent être cofinancés par la Confédération. Le récent PA-4e volet a permis à la région d’engranger quelque 10 millions de francs. Ce qui permettra de développer notamment les accès à la gare de Bex et de créer une grande voie cyclable en site propre, Aigle-Ollon-Bex.

À qui le tour?

La surface de Chablais Agglo est augmentée de 812 hectares (+12%), ce qui la porte à 7212 hectares. La population augmente de 9% (+5427 habitants) pour pointer à 60’670 âmes. L’impact sur l’emploi est aussi important avec l’apport de 2313 travailleurs (+8%) qui viennent s’ajouter aux 26’388 existants.

Les communes se tournent déjà vers le 5e volet du PA. Elles le réaliseront donc à huit. Pas plus? «Pour l’heure, et à ma connaissance, aucune autre commune chablaisienne n’a manifesté la volonté d’intégrer le périmètre d’agglomération», conclut Pierrick Maire.

