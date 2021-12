Le Covid s’incruste au réveillon – Chacun fait face à sa manière au casse-tête de Noël en famille Contrôle des pass sanitaires, peur des clusters et disputes autour du vaccin: que faire pour que ce trouble-fête de virus ne gâche pas l’ambiance? Des Romands témoignent. Catherine Cochard Laurence Bezaguet

Cette année encore, le Covid-19 s’incruste à la table de Noël. En 2020 déjà, le réveillon avait été affecté par la crise sanitaire et son cortège de recommandations. Le risque planait autour du sapin, il fallait garder ses distances, se tester, aérer les lieux, voire déguster la bûche à l’extérieur… En cette fin 2021, la cinquième vague – avec ses variants Delta et Omicron – impose un scénario similaire. Et cela même si près de 70% de la population suisse est vaccinée et que le certificat Covid permet de contrôler l’immunité de chacun.

Fête annulée