Interview environnementale avec Florence Dapples – «Chacun peut contribuer à réduire la quantité de microplastiques dans les eaux» Que fait le Canton de Vaud contre la pollution plastique? Le point avec Florence Dapples, cheffe de la protection des eaux à la Direction générale de l’environnement (DGE). Emmanuel Borloz

Florence Dapples, cheffe de la protection des eaux au Canton DR

Que fait le Canton de Vaud contre le fléau de la pollution plastique? Le Canton est conscient des enjeux liés à la présence de microplastiques dans les eaux superficielles. Bien que le cadre légal ne lui permette actuellement pas de répondre à cette problématique par des mesures contraignantes, le Canton met en œuvre, d’une part, des études pour préciser les sources et les priorités liées à la thématique des microplastiques dans les eaux superficielles, et d’autre part des actions concrètes dans les domaines de l’épuration des eaux et du traitement des eaux de chaussée.

Quels sont les risques des microplastiques pour l’environnement? Les connaissances sur les impacts directs des microplastiques sont encore très incomplètes, il n’est pas possible de dégager un schéma général des risques générés par les microplastiques dans les cours d’eau et les lacs. Ces impacts concernent les invertébrés et les poissons. Il est cependant difficile d’évaluer les risques écologiques et sanitaires dus aux microplastiques, en raison d’une connaissance encore imparfaite des effets, et de lacunes considérables concernant l’évaluation des expositions.

L’abrasion des pneus représente la source essentielle des microplastiques. Quelles pistes pour y remédier? Les eaux de ruissellement des routes fréquentées sont chargées en polluants provenant de l’usure des freins, des pneumatiques et de la chaussée. Ainsi, des quantités importantes de polluants, tels que les hydrocarbures, métaux lourds, matières en suspension et microplastiques, sont entraînées vers les eaux souterraines ou les eaux superficielles. De plus, les surfaces imperméables importantes que constituent les routes engendrent des augmentations des volumes des écoulements de surface et des débits de pointe, provoquant de grandes variations de débits dans les cours d’eau. Ces modifications entraînent des impacts sur les organismes aquatiques et sur l’écomorphologie des cours d’eau. Dans le canton, l’impact de ces rejets est peu documenté et les eaux de chaussée ont longtemps été considérées comme des eaux claires non polluées. Une étude sur les rejets des eaux de ruissellement provenant des routes cantonales est en cours, elle a pour objectif de faire un état des lieux des rejets existants et de leurs impacts, de définir les mesures de traitement nécessaires, ainsi que les priorités de mise en œuvre de ces mesures.

L’éradication de ce fléau passe-t-elle par un changement législatif? Le cadre légal existant permet de répondre aux problématiques liées aux rejets dans le milieu

naturel (STEP, réseaux urbains, routes, etc.) La responsabilité citoyenne peut, elle, en revanche, être renforcée, afin de réduire la présence de macroplastiques dans l’environnement et plus particulièrement dans les eaux. Chaque habitant en Suisse consomme chaque année près de 125 kg de plastiques, dont une partie finit dans les milieux aquatiques à la suite de divers types de transferts: abrasion des pneus, émissions venant des textiles ou des produits cosmétiques, dépôts de déchets dans la nature. Chacun peut donc contribuer à réduire la quantité de microplastiques présents dans les cours d’eau et lacs du canton. Par exemple: réduire sa consommation de plastiques, moins rouler et adopter une conduite plus souple, acheter des vêtements en matières plus naturelles, utiliser des produits de soin ou cosmétiques sans composants plastiques, etc.

