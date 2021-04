La loi sur le CO 2 , soumise en votation populaire le 13 juin, suscite des oppositions croisées en provenance tant des milieux économiques, de l’UDC que des rangs de la Grève du climat. Pour les premiers, le texte raterait sa cible et coûterait inutilement cher. Pour les derniers cités, le projet soumis est alibi et largement insuffisant.

Face aux enjeux de l’avenir, ce sujet est parmi les plus importants sur lesquels le peuple doit se prononcer. La population suisse représente certes une infime partie du peuplement mondial, mais sa puissance économique et par conséquent sa contribution directe mais surtout indirecte au changement climatique est incomparablement décisive.

«La Suisse va développer un savoir-faire, valorisable auprès d’autres nations.»

La Suisse doit faire sa part et infléchir son impact sur l’environnement. L’urgence d’agir est là, et les jeunes générations auxquelles nous allons léguer une situation environnementale alarmante se sont mobilisées à plusieurs reprises pour le faire savoir.

Plus d’une centaine de scientifiques suisses ont signé une invitation pressante au peuple suisse à soutenir cette loi. Leur constat est sans appel: la Suisse doit massivement réduire ses émissions dans les plus brefs délais. La portée pratique de cette loi ne sera sans doute pas suffisante pour régler le problème. Mais elle constitue un élément déterminant à plusieurs égards. Elle devrait surtout permettre de respecter l’Accord de Paris pour limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C.

Notre pays est invité à contribuer davantage que d’autres à ce combat contre le changement climatique, car il possède, d’une part, des moyens financiers conséquents et, d’autre part, une partie des solutions technologiques pour parvenir à atteindre les objectifs fixés. Ce faisant, la Suisse va développer un savoir-faire, valorisable auprès d’autres nations, grâce notamment au fonds climat, juste retour sur investissement.

Lutte en faveur du climat

Les innovations technologiques, réclamées à grands cris par une partie des opposants, peuvent contribuer à la lutte. Les investissements nécessaires constituent précisément un des objectifs de la loi sur le CO 2 . Mais la tâche à accomplir est immense et dans cette lutte pour le climat, chacun est appelé à s’impliquer, en limitant son propre impact. Les taxes invitent à réfléchir à notre consommation. Elles seront, pour la plus grande part, redistribuées à la population.

Ainsi, les gagnants de l’opération seront ceux qui émettront le moins de gaz à effet de serre, donc peu soumis aux taxes, tout en bénéficiant de la redistribution. Au final, notre pays sera le premier bénéficiaire de l’opération, en réduisant sa dépendance énergétique aux énergies fossiles.

De nombreux scientifiques soutiennent la loi sur le CO 2 . Cet engagement hors du commun en appelle à la raison et au bon sens de chacun.

René Knüsel Afficher plus Politologue

