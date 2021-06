Vecteur de maladies – «Chacun peut participer à la lutte contre le moustique tigre!» Ce mardi, dans le cadre d’une rencontre avec le public, le biologiste Daniel Cherix expliquera pourquoi il invite la population à se mobiliser contre le moustique tigre. Interview. Catherine Cochard

Petit et silencieux, le moustique tigre, ou Aedes albopictus , passe inaperçu. KEYSTONE/BIOSPHOTO/Roger Eritja

Daniel Cherix est professeur honoraire à l’Université de Lausanne et responsable du Réseau suisse des moustiques. Ce mardi, en compagnie du conservateur du Musée cantonal de zoologie Olivier Glaizot, il anime une discussion autour du moustique tigre à l’occasion de Sauvageons en ville, des rencontres mensuelles organisées par le Musée de zoologie, les Musée et Jardins botaniques cantonaux, la Ville de Lausanne, Lausanne Jardins et le Service culture et médiation scientifique (SCMS) de l’Université de Lausanne.

«Seule la femelle moustique pique, jamais le mâle.» Daniel Cherix