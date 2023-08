Challenge League – Avec le FC Sion, Nyon est confronté à un double enjeu Obligé de se relancer après son élimination en Coupe, le club vaudois devra aussi contenir les fans valaisans. Le rendez-vous de ce vendredi à Colovray attise les tensions sécuritaires. Nicolas Jacquier

Dylan Dugourd (2 e depuis la gauche) est félicité par ses coéquipiers après son but contre Neuchâtel Xamax, le 28 juillet passé à Colovray. Les Nyonnais doivent retrouver la marche avant contre Sion. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Au moment d’accueillir le FC Sion ce vendredi (19 h 30), le Stade Nyonnais se retrouve confronté à deux enjeux majeurs dressés devant lui. Le premier concerne l’aspect strictement sportif. Piteusement éliminé de la Coupe de Suisse par les amateurs de Lancy voici une semaine (défaite 2-1 à Marignac), le club vaudois doit rebondir en championnat.

Relancer une formation apparue à la dérive, cela a été tout le travail de Christophe Caschili durant la semaine écoulée. Comment s’y est-il pris? «Il a fallu dire les choses, répond le coach, sans enfoncer les joueurs, qui ont été les premiers déçus. La vérité, c’est que l’on n’a jamais été nous-mêmes. Je n’ai pas reconnu mon groupe.»

«On a galéré pour pouvoir vivre de tels moments, profitons-en. On a à cœur de montrer que l’on possède le niveau.» Christophe Caschili, coach du Stade Nyonnais

Aussi la réception de Sion tombe-t-elle à point nommé afin de retrouver les vertus locales sur lesquelles Nyon s’appuie ordinairement. «Quoi de mieux que d’accueillir le coleader pour espérer rebondir? On sait à quoi s’attendre, d’autant que tout le monde nous voit déjà perdre… On a galéré pour pouvoir vivre de tels moments, profitons-en. On a à cœur de montrer que l’on possède le niveau. Mais pour exister, on se doit d’être toujours à 100%.»

Bière valaisanne

L’autre enjeu de la soirée concerne la question sécuritaire, notamment la gestion des 500 fans valaisans attendus. Les récentes scènes de chaos vécues à la Fontenette, quand une poignée d’ultras a semé la zizanie dans les gradins, ont contraint les responsables nyonnais à renforcer la vigilance. Le match ayant été classé à risques, on sait qu’un important dispositif sera déployé, y compris en ville, depuis la gare. Cela implique la police, la quarantaine de stadiers mobilisés, épaulés par une société de sécurité à l’intérieur de l’enceinte. Malgré le contexte chaud, Christophe Caschili demeure serein. «On n’a pas le droit de pourrir un événement comme celui-là. Après tout, ce n’est que du foot. Ça doit être la fête, que du bonheur…»

Refusant de céder à l’alarmisme ambiant, Michael Palma, son président, tient un discours identique, empreint d’ouverture. «Recevoir Sion chez nous, estime-t-il, c’est un beau cadeau.» Des débordements sont-ils à redouter? À Nyon, on a tout fait pour les éviter. «Les seuls coups que j’ai échangés avec des Valaisans, ce sont des coups de blanc à l’armée! (Rires)» Ce vendredi, Colovray s’est même résolu à soigner l’accueil en proposant à ses hôtes de la bière valaisanne à la buvette. Euh, avec ou sans alcool?

Nicolas Jacquier était journaliste à l’agence Sport-Center depuis 2018 jusqu'en 2023, date où il a pris sa retraite. Il couvrait principalement le football, qu’il a suivi depuis sa formation au quotidien genevois Le Courrier. Après six ans passés au journal La Suisse, il a rejoint la rubrique sportive du Matin en 1996. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.