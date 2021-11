Santé mentale des jeunes – Chamboulés par le Covid, les ados broient du noir Les appels à l’aide ont fortement augmenté. Selon Pro Juventute, il y a urgence à agir. Caroline Zuercher

Des associations tirent la sonnette d’alarme: les jeunes accusent mal le contrecoup des mesures Covid et leur santé psychique est en danger. Dulcie Wagstaff/Getty Images 1 / 1

En début d’année, la fille de Jacques* a connu ses premières crises d’angoisse. Le déclencheur n’est pas clairement défini mais selon son père, le Covid a joué un rôle. «Lauriane* manque de confiance en elle et a parfois des difficultés dans les relations sociales. À l’école, elle voyait ses copines au quotidien. Durant le confinement, elle s’est isolée.» La jeune femme a été dans l’impossibilité d’aller à l’école. Et même si elle a suivi les cours à distance, elle n’a pas pu passer sa matu. Du coup, elle répète son année. «C’est difficile de comprendre ce qu’elle vit, poursuit Jacques. La panique est une expérience physique. Nous sommes démunis et cette impuissance est terrible.» Lauriane est suivie et tous espèrent qu’elle pourra se présenter aux examens l’été prochain. «Elle a toujours été une bonne élève. Elle veut aller à l’université et sait qu’elle en est capable… Tout cela est frustrant pour elle.»