Championnat international des métiers – L'équipe suisse est prête à enflammer l'EuroSkills2023 En septembre en Pologne, 17 jeunes compétiteurs helvètes disputeront les médailles dans 16 catégories de métiers.

L’équipe suisse des EuroSkills2023, en pleine préparation de la compétition. SWISSSKILLS

Le monde des métiers est en effervescence à l’approche des Euroskills2023. Les 600 meilleurs jeunes champions des métiers de 32 nations (âgés de 18 à 25 ans) s’affronteront dans le cadre de cette compétition internationale, du 5 au 9 septembre, à Gdansk, en Pologne. À quelques jours du départ, le SwissSkills National Team se concentre.

À fond!

Le Vaudois Antoine Cottens, mécanicien sur machines de chantier CFC, se prépare à relever le défi. Il a démontré sa maîtrise professionnelle en remportant les SwissSkills2022, une étape clé qui l’a qualifié pour la compétition européenne, dont il est le seul Romand.

Recherche de panne hydraulique ou électrique, montage et démontage de composants, compréhension rapide du fonctionnement des machines, c’est son quotidien et il l’apprécie.

Le Vaudois Antoine Cottens, mécanicien sur machines de chantier CFC, est le seul Romand en lice. SWISSSKILLS

«Je me réjouis de la compétition. Être entouré de personnes motivées qui me pousseront à donner le meilleur de moi-même. À fond! »

Pour Antoine Cottens, le succès ne se mesure pas seulement en médailles, mais en connaissances acquises, en expériences partagées et… en relations humaines: «Les EuroSkills offrent bien plus qu’une plateforme de compétition. C’est l’occasion unique de tisser les liens d’un réseau avec d’autres professionnels passionnés, de partager des idées novatrices et adopter les meilleures pratiques. Je compte profiter de ces échanges internationaux pour apprendre, m’inspirer et élargir mes horizons professionnels.»

Comme des athlètes

À l’instar d’athlètes sportifs, ces jeunes professionnels suisses, tous métiers confondus, s’entraînent régulièrement depuis janvier, encadrés par leurs experts et coaches.



«La délégation suisse compte se présenter aux EuroSkills 2023 parfaitement préparée, avec un fort esprit d’équipe», indique Laurent Seppey, team leader SwissSkills.

Au-delà des compétences techniques, plusieurs week-ends intenses de préparation mentale, physique et organisationnelle se sont enchaînés. Conviviaux, ces moments ont permis à l’équipe de bien se connaître, d’intégrer leur famille et leur entreprise formatrice. Sans oublier de s’initier aux astuces en matière de communication, médias et réseaux sociaux afin de valoriser leurs actions: présentation, storytelling, gestuelle, pose de voix et surtout communication verbale.

La délégation suisse, forte d’une soixantaine de personnes, partira en Pologne le 1er septembre déjà pour s’acclimater. L’escale à Varsovie (avec en point d’orgue la réception à l’ambassade suisse en qualité d’émissaire du «Swiss Spirit» professionnel) ne fera que tonifier l’équipe.

Catalyseur d’employabilité

«Une telle expérience à vivre procure à ces jeunes diplômés un perfectionnement accéléré, une maturité qui les distingue. Les entreprises le savent et viennent les recruter après l’épreuve», assure Laurent Seppey.

En effet, participer à cette compétition requiert une bonne dose de confiance en soi et de leadership (gérer la pression, prendre des décisions éclairées, guider les actions avec assurance, etc). Capables de relever les défis, ces jeunes développent des compétences transversales essentielles aux yeux des employeurs, telles la résolution de problèmes, la communication efficace, la gestion du temps ou encore le travail d’équipe. Sans oublier la visibilité internationale et la couverture médiatique.

La Suisse leader européenne de la formation professionnelle

Il s’agit de la 8e édition des EuroSkills, championnat européen, lancé en 2008. Les concurrents se mesureront dans 43 disciplines différentes, dans la ville portuaire de Gdansk, en Pologne. Plus de 100’000 visiteurs y sont attendus, dont une centaine de fans suisses.



Nore pays confirmera-t-elle sa position de leader dans la formation professionnelle? Aux WorldSkills2022, elle s’est hissée à la troisième place mondiale, après la Chine et la Corée. En 2021, elle brillait déjà en tête des EuroSkills.



Repousser ses limites en cherchant des solutions innovantes grâce à l’apprentissage continu: les EuroSkills2023 reflètent ces atouts si précieux sur le marché de l’emploi en perpétuelle évolution.

