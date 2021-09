Prise d’armes à Villeneuve – Changement de têtes aux Milices vaudoises L’inspecteur général et le commandant des Mousquetaires quitteront la troupe samedi à l’issue de la prise d’armes qui se déroulera à Villeneuve. Christophe Boillat

Les Milices vaudoises ont pris les armes en 2017 à Montreux, Arrivée ici de la batterie d’artillerie sur la place du Marché. Archives 24 heures – Philippe Maeder.

La prise d’armes annuelle des Milices vaudoises, annulée en 2020 en raison de la pandémie, se tiendra samedi à Villeneuve. Elle sera celle des adieux pour leur inspecteur général, Cédric Barde, qui dirige l’«armée vaudoise» depuis 2010. «Onze ans, c’est déjà beaucoup. Car même si c’est une passion, c’est beaucoup de travail en organisation et en représentation. J’aurai néanmoins un pincement au cœur ce samedi après avoir quitté mes hommes.» C’est Pierre de Goumoëns, citoyen de… Goumoens-la-Ville, qui commandera désormais les différents corps.

«J’aurai un pincement au cœur ce samedi après avoir quitté mes hommes.» Cédric Barde, inspecteur général des Milices vaudoises

C’est aussi l’heure de la retraite pour Marcel Jud. Le major yverdonnois dirigeait de longue date le contingent des Mousquetaires. Il cède sa place à ce poste à Battiste Briatico, régional de l’étape et conseiller communal de Villeneuve.

En présence de Béatrice Métraux, ministre de tutelle, et de Laurence Cretegny, première citoyenne vaudoise, les 180 actifs et 60 chevaux paraderont dès 14 h de la Tronchenaz à l’Ouchettaz, en passant par la Grand-Rue. «Environ 800 personnes sont attendues entre le cortège et la partie officielle», indique Corinne Ingold, syndique. «C’est un plaisir et un honneur d’accueillir la cérémonie de prise d’armes. Villeneuve a la chance d’assister régulièrement à des défilés de ce type, dont ceux appréciés de nos deux abbayes: Écharpes bleues et l’Espérance», ajoute l’édile.

Recrutement

Troupe faisant partie de l’ADN des Vaudois, les Milices passeront ensuite à la cérémonie de prise d’armes sur la place de l’Ouchettaz, avant de convier la population à un apéritif. «Ce contact entre membres des milices et public est primordial pour nous. C’est un moyen de nous présenter et d’échanger. Et de recruter», résume Cédric Barde.

L’inspecteur général constate qu’il est aujourd’hui plus difficile d’engager de nouveaux membres. «Pourtant, les Milices vaudoises sont une partie importante du patrimoine vaudois.» Une dizaine de nouveaux soldats seront assermentés samedi, ce qui ne couvre pas les départs. En revanche, la troupe a reçu la candidature d’une dizaine de femmes. C’est la première fois que la prise d’armes se déroulera à Villeneuve. Montreux avait été hôte en 2017.

