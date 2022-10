J’aimerais ici faire éloge de la versatilité, du changement d’avis, de l’évolution de la pensée, voire du retournement idéologique. Je trouve à ces notions une sagesse, rien d’une faiblesse, et je me demande si elles ne sont pas le cœur de mon métier d’échotier. Car c’est une drôle d’occupation que de tenter de produire de l’opinion à date fixe, comme dans cette colonne.

J’ai songé cependant depuis longtemps que la chance du journalisme réside dans la confrontation avec ceux qui pensent autrement. Quelle chance d’avoir une raison de tenter de les comprendre, ou de les combattre, en se les coltinant. Dit comme cela, c’est banal, mais pas autant que vous le croyez: je connais tant de gens, voire de collègues, qui détestent le contact avec ceux qui suivent une autre route qu’eux, pensent différemment, et donc qui évitent ces rencontres. Ils imaginent qu’écouter autre chose pourrait amener à une sorte d’infection-inflexion de leur avis si carré et pertinent sur les choses, alors autant ne pas prendre le risque, n’est-ce pas? Qui se ressemble s’assemble, professe un dicton grégaire que j’ai toujours détesté: quel ennui garanti que cette promesse tiède de la non-remise en question.

Or, dans les amitiés comme dans les salles de rédaction, il se peut que de la vie, d’un télescopage, d’un livre, d’une engueulade, ou plus prosaïquement d’un regard un rien honnête puisse découler un doute – quelle merveille – et peut-être un vertige heureux: celui de s’être trompé, un peu ou complètement. Cela m’est arrivé, comme à tous, je l’ai dit et écrit, mais je n’y ai jamais vu une faute, un problème, une difficulté. Au contraire, le sentiment d’avoir eu tort est une approche de la complexité du monde et de l’humain, de la nuance et de ses ombres belles.

J’observe pourtant une crispation croissante sur ces thèmes. En temps de crise et propagande, se tromper et changer d’avis apparaît impossible, et si difficile à admettre. Nos contemporains ne fonctionnent plus que par idées fixes, au sens littéral. L’expérience, ce billet pour un train déjà parti, disait Giraudoux, ou la jeunesse, qui attire les démagogues comme le miel attire les mouches, disait Malraux, n’y changent rien.

Le réflexe tragique de scléroser sa propre pensée se transforme alors en cette trahison de soi-même qui s’appelle si bêtement avoir de la suite dans les idées, droit dans ses bottes, engoncé dans sa prison mentale. C’est pourtant le contraire qu’il faudrait encourager. Nietzsche: «Le plus grand ennemi de la vérité n’est pas le mensonge, mais les convictions.» Me débarrasser de ces convictions, chez un psy ou en lisant un journal, m’a sans doute pris du temps. Mais en me répétant cela chaque matin, je me suis senti moins sûr de moi, plus angoissé sans doute, mais plus libre et allégé.





Christophe Passer , né à Fribourg, travaille au Matin Dimanche depuis 2014, après être passé notamment par le Nouveau Quotidien et L'Illustré. Plus d'infos

