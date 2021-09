Blind Test ultime – «Chanter des conneries, ça aide» Duo de «musicos» en quête de tube sur scène, Christophe Auer et Vincent Veillon aiguisent leurs oreilles sur quelques hits impérissables, des Beatles à Gilbert Montagné. Francois Barras

En vidéo, notre blind test entre Christophe Auer (à gauche) et Vincent Veillon. 24 heures

Ce week-end sur scène à Coppet, Christophe Auer et Vincent Veillon renouvellent la mission déjà partagée à Lausanne, où leur spectacle fut créé en juin dernier: mettre la main sur «La meilleure chanson de tous les temps». Et vite! Parce qu’on est déjà vieux, que le local de répète sent le vieux slip, que Mamour a fait des lasagnes, que demain on bosse. Mais une «meilleure chanson de tous les temps» se happe-t-elle dans les airs? Est-elle le fruit d’une muse, d’un coup de génie, d’un coup de bol ou d’un (gros) coup d’algorithme et de matraquage publicitaire? Le spectacle apporte sa réponse; les deux compères donnent la leur à l’écoute de quelques «meilleures chansons de tous les temps» selon différents critères. S’ils les reconnaissent (presque) toutes en quelques secondes, ce n’est pas toujours pour les mêmes raisons. Play.