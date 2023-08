Chantier longue durée – La mue du Centre thermal d’Yverdon a enfin démarré Le Groupe BOAS investit 40 millions de francs dans la transformation du site qu’il a racheté en 2015. Le projet concerne aussi le Grand Hôtel des Bains. Frédéric Ravussin

Le projet dont le premier coup de pioche a été donné le 30 août prévoit de relier la partie hôtelière aux piscines via un espace de 900 m² où se trouvera notamment l’entrée commune aux deux sites. BCO SA

Huit ans plus tard, le Groupe BOAS a donné ce mercredi 30 août le premier coup de pioche au chantier de transformation du Grand Hôtel et Centre thermal d’Yverdon. C’est peu dire donc que le moment, qualifié d’illusoire par les plus pessimistes, était attendu avec impatience par les autres.

Directeur général de BOAS, Bernard Russi n’a donc pas manqué de se réjouir de ce «grand jour». «Quand nous sommes arrivés en 2015, c’est vrai que l’idée de rénover le site «le plus rapidement possible» avait été lancée. Depuis, il y a eu des projets un peu compliqués à mettre en œuvre (ndlr: il a été question de «rivière volante» et d’espace détente monté sur pilotis), et puis le Covid.» Pour lui, le projet qui démarre aujourd’hui est «tellement beau qu’on aurait pu attendre encore un ou deux ans de plus».

Pas de fermeture

Pour vérifier sur le terrain son enthousiasme théorique, les clients des deux entités – l’hôtel et les bains, que BOAS a réunis sous une seule et même direction – devront quoi qu’il en soit patienter trente-six mois de plus. Sans pour autant être privés des soins ou des moments de détente dont ils viennent profiter ici. C’était l’enjeu le plus crucial du dossier. «La totalité du site restera en exploitation tout au long du chantier, le but étant que la fréquentation actuelle – entre 500 et 1000 personnes par jour – ne diminue pas», a promis Felipe Gonzalez, directeur de BCO SA, la filière «construction» du groupe.

Sur le papier, le projet semble moins «foufou» que les premières ébauches dont il a été question en 2016, puis en 2019. Il n’empêche que, pour environ 40 millions de francs, le Centre thermal d’Yverdon fera peau neuve. Il en avait besoin.

1 / 4 Le nouveau bâtiment du centre thermal, vu depuis les piscines extérieures, qui resteront telles qu’elles sont aujourd’hui. BCO SA

Inauguré en 1977, partiellement rénové depuis – la dernière fois en 2002 –, son bâtiment sera totalement rasé. Et sa piscine extérieure emportée elle aussi par les machines.

À la place sera dressé un nouvel écrin contemporain, toujours sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée: vestiaires, espace médecine et physio et une piscine intérieure toute nouvelle. «Et un nouveau bassin thérapeutique», complète Bernard Russi. Orientation souhaitée de longue date aussi, une zone dédiée aux enfants proposant des attractions thermo-ludiques est prévue.

«Le tout nouveau spa, c’est l’atout majeur du futur Centre thermal d’Yverdon-les-Bains.» Felipe Gonzalez, directeur de BCO SA, la filière «construction» du Groupe BOAS

À l’étage, un fitness et un spa à propos duquel les porteurs de projet se font dithyrambiques. «C’est l’atout majeur du futur centre thermal», assure Felipe Gonzalez. Directeur général des lieux, Brice Lavedrine évoque pour sa part un lieu totalement immersif de 1500 m² unique en Suisse. L’idée est d’y voyager autour de la planète via les différentes cultures et rituels du spa à travers cinq régions du monde: Japon, Mexique, Laponie, Perse et Sibérie.

Deux autres axes guideront cette modernisation. Ainsi, une centaine de chambres du Grand Hôtel des Bains seront rénovées. Mais surtout, les deux pôles aujourd’hui séparés physiquement seront reliés par un espace de 900 m² à l’intérieur duquel se trouveront le hall d’accueil (on n’accédera donc plus ni à l’hôtel ni aux bains par l’une ou l’autre des entrées actuelles), deux restaurants – dont un accessible aux baigneurs, c’est une nouveauté –, une boutique et un café.

