L’ensemble vocal et instrumental Amérique latine. DR

Classique: En Amérique latine

Le 26 décembre, l’église de Montheron reçoit l’ensemble vocal et instrumental Amérique latine en chœur et le ténor Andrés del Castillo pour un concert de Noël aux rythmes chaloupés.

Classique: Noël aux grandes orgues

Jean-Christophe Geiser, organiste titulaire de la cathédrale de Lausanne, offre son traditionnel récital de Noël sur des musiques liées à la Nativité de Daquin, Séjan, Balbastre et Dupré. Un programme d’inspiration franco-suisse très original.

Classique: Lumen Canor

L’ensemble vocal et instrumental Lumen Canor est dirigé par Jimena Marazzi. Il présente «Resurreccion en el Caribe», de Luis Guevara et Jimena Marazzi, ainsi que des chants de Noël. Daniel Thomas se produira au carillon, au piano et à l’orgue.

Scène: Revue de Recrosio

Codirecteur de Boulimie à Lausanne, Frédéric Recrosio n’en reste pas moins Valaisan! L’humoriste décante la 6e cuvée de «Ma revue à nous», au Théâtre du Crochetan à Monthey, puis au Baladin à Savièse. Au menu, le FC Sion, la Patrouille des Glaciers, la brisolée et une lichette de raclette. Entre autres.

Exposition: Studiolo pour tous

«Studiolo» conjugue l’amour de l’art et de la lecture. DR

Expo riche de sens mais éclair, «Studiolo» conjugue l’amour de l’art et de la lecture, cette fusion des sens qui anime les éditions lausannoises arts & fiction et la librairie yverdonnoise L’étage, avec lesquelles l’atmosphère a été plantée. Dans l’inspiration de ces cabinets feutrés, antres des temps de réflexion et de contemplation des nobles italiens, l’invitation est faite au public de varier ses plaisirs parmi les œuvres d’entre autres Sophie Bouvier Ausländer, Nicolas Delaroche ou encore Philippe Fretz. L’idée de sortie est aussi valable pour ceux qui n’ont pas trouvé tous leurs cadeaux de Noël avec, à découvrir, une sélection de livres d’art, de vinyles et de CD.

Exposition: L’écho du MCBA

On connaît le troisième œil. Sarah Margnetti a une troisième oreille qu’elle expose à la Kunsthalle Marcel Duchamp, sur les quais à Cully. Cette exposition dans le plus petit musée de Suisse fait un bel écho à celle que la Vaudoise, Prix Manor 2022, présente au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne. L’oreille, organe de l’équilibre mais aussi symbole de la bonne entente ou des indiscrétions, y est aussi en force.

