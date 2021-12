Dessin de presse – Chappatte empoigne le crayon pour défendre les libertés Le dessinateur genevois expose une centaine de ses œuvres marquantes au Commun. Il y invite aussi des caricaturistes du monde entier dont les créations ont fait polémique. Irène Languin

CHAPPATTE

Son trait est identifiable entre tous et des milliers de lecteurs attendent avidement leur rendez-vous quotidien avec son humour incisif. Dire des dessins de Patrick Chappatte qu’ils sont populaires relève de l’aimable litote: depuis près de trente ans, le caricaturiste genevois croque l’actualité avec une acuité à la fois sensible et féroce, mettant son crayon au service de toutes les libertés dans des titres de presse suisses («Le Temps», «NZZ am Sonntag») et internationaux («Canard enchaîné», «The Boston Globe», etc.). C’est pour défendre le droit des cartoonistes à exprimer des opinions contraires à celles des puissants de tout poil que le Musée des beaux-arts du Locle a conçu «Chappatte – Gare aux dessins!» il y a un an. Coproduite à Genève par la Ville et la Freedom Cartoonists Foundation, l’exposition fait étape au Commun, dans le Bâtiment d’art contemporain, où elle sera visible jusqu’au 20 février prochain.