Cartographie de la pollution – Chaque foyer lausannois pourrait mesurer la qualité de l’air Dans l’agglomération, seuls quatre capteurs mesurent les particules fines dans l’atmosphère. Avec le projet «Captographies», les habitants peuvent désormais apprendre à fabriquer le leur. Marie Maurisse Georges Cabrera (Vidéo)

Dans le cadre de l'opération «Sauvageons en ville», une vingtaine d'habitants ont fabriqué mardi 7 juin leurs propres capteurs, qui mesurent notamment les poussières fines dans l'air.

Ces derniers jours, les habitants des Plaines-du-Loup, sur les hauts de Lausanne, ont peut-être ressenti que l’air était chargé. Parmi les plus fragiles – ceux qui souffrent d’asthme par exemple –, certains se seront même mis à tousser et à ressentir plus de pression que d’habitude dans la poitrine.