Placement à des fins d’assistance – Chaque jour, six internements de force ont lieu dans le canton Après un pic en 2016, le nombre de «PLAFA» prononcés dans le canton de Vaud a retrouvé son niveau d’il y a dix ans. Mais à l’échelle suisse, la pratique continue d’être questionnée. Vincent Maendly

Lausanne, 2 mai 2014. Entretien avec Jacques Gasser, professeur psychiatre à Cery, concernant les placements à des fins d’assistance (PLAFA). ©Florian Cella VQH

En 2021, le canton de Vaud a enregistré 2194 internements forcés en hôpital psychiatrique ou en EMS. Soit en moyenne six par jour. Neuf fois sur dix, ces fameux PLAFA, pour «placements à des fins d’assistance», sont prononcés par des médecins dans des situations d’urgence, où une personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Hors situation de crise, cette lourde décision est prise par la justice de paix, après signalement par des proches, le voisinage, etc. De tous les PLAFA, 29% concernent des personnes âgées de plus de 65 ans, et 4% des mineurs.