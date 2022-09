De Bex à Lausanne – Chaque station fixe son tarif Un même jour, le litre de sans-plomb peut être à moins de 2 francs dans le Chablais, mais dépasser les 2 fr. 50 à Lausanne. Marie Maurisse

Quelle station essence choisir dans le canton pour faire son plein sans se ruiner? Contrairement à la France, aucun site internet ne propose de comparatif en temps réel des prix du carburant. Il faut donc faire une tournée générale pour savoir où sont les bons plans.

Une certitude: ils ne se trouvent pas au centre-ville de Lausanne, encore moins à Mon Repos, face au Palace, où mardi le litre de sans-plomb 95 était à 2,550 francs le litre et le diesel 2,80 francs. Sûrement l’une des stations les plus chères du canton. Ailleurs, les prix varient sans que l’on sache vraiment pourquoi. Globalement, les enseignes indépendantes s’en tirent mieux que les grands groupes comme Shell.

1,91 à Champvent

Ainsi mardi à Pully, Jubin affichait le litre de sans-plomb à 1,99 franc. La station Miniprix de Bex pointait à 1,98. Et le record était à 1,91 franc le litre à Champvent, dans le Nord vaudois, à la station Simond chez Poncet SA. «Les stations-services situées dans des emplacements stratégiques sont généralement plus chères – par exemple celles sur l’autoroute ou dans les villes, prévient Laurent Pignot, porte-parole du TCS. De plus, il faut garder en tête que rouler plusieurs kilomètres pour économiser quelques centimes par litre n’est pas toujours avantageux.»

C’est la fameuse règle des «trois 5», nous rappelle-t-il: «Un prix inférieur de 5 centimes par litre pour un détour d’environ 5 kilomètres (10 pour l’aller-retour) n’est économiquement avantageux qu’à condition de faire un plein d’au moins 50 litres.» À vos calculettes!

