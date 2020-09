Evénements originaux – Chardonne dégustera des concerts culinaires Des soirées vont marier vins, musique et cuisine de Mathieu Bruno. David Moginier

La musique dirigée par John Axelrod (à gauche) et la cuisine réalisée par Mathieu Bruno (à droite). Stefano Bottesi/Florian Cella

Marier musique et bonne chère n’a rien de neuf. Mais le projet de John Axelrod est attrayant. À l’occasion de quatre soirées, le chef d’orchestre propose un programme alléchant à Chardonne, avec le chef Mathieu Bruno et de l’Association des vignerons.

Le Concert culinaire débutera à 18 h par une dégustation des vins choisis par le sommelier du restaurant Là-Haut, en compagnie d’amuse-bouches confectionnés par le chef. Puis, à 19 h, place à la musique pour deux heures. Le 26 septembre, «La Sérénade des saisons» verra défiler Vivaldi, Tchaïkovski et Piazzola, avec l’Orchestre international de Genève et la violoniste Alexandra Conunova. Les 19 et 20 décembre, place à «La Vie céleste», avec Mozart, Wagner et Mahler, et la soprano Lucía Martín-Cartón. Enfin, le 3 avril, «La Poésie du printemps» associera Debussy, Copland et Richard Strauss à la cantatrice Teodora Gheorghiu.

Dès 21 h, ceux qui le souhaitent pourront terminer la soirée par un repas au restaurant de Mathieu Bruno, Mérite culinaire suisse 2020.