Histoire des sciences – Charlemagne a-t-il vraiment inventé l’école? L’analyse d’un traité mathématique du VIIIe siècle pose des questions scientifiques, historiques, théologiques et philologiques. Pascal Gavillet

Charlemagne dans une gravure de 1881. Selon sept lignes d’un traité latin, il aurait créé l’école, comme le chantait France Gall. Mais est-ce vraiment la vérité? GETTY IMAGES

L’histoire des sciences n’existe pas sans les textes, livres, manuscrits, traités, copies qui ont tant bien que mal survécu au fil des siècles. Le présent ouvrage, érudit mais aisé à la lecture, se penche sur un court traité, «Propositiones ad acuendos juvenes», littéralement «Problèmes pour aiguiser l’esprit des jeunes», qui est connu à travers une quinzaine de manuscrits, dont le plus ancien remonte à la fin du IXe siècle. Coécrit par Jérôme Gavin et Philippe Genequand – le premier enseigne les mathématiques au Collège Voltaire, le second l’histoire médiévale à l’Université de Montréal – «Énigmes mathématiques au temps de Charlemagne» propose une analyse de haut vol sur le texte lui-même, sur son auteur supposé, et sur ce qui en découle d’un point de vue historique. Nous sommes à la fois dans un livre d’histoire, de sciences, de philologie et de théologie, ce qui le rend passionnant à plus d’un titre.