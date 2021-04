Exposition – Charles Aznavour se fredonne en images à Carouge Katia Orlandi et Albin Christen transposent en dessins «Les comédiens». Regards croisés et travaux récents. Philippe Muri

Un des dessins d’Albin Christen inspirés par la chanson «Les comédiens» d’Aznavour. DR

«Viens voir les comédiens/Voir les musiciens/Voir les magiciens/Qui arrivent»… Faut-il en fredonner davantage? Interprétée pour la première fois par Charles Aznavour en 1962, «Les comédiens» fait partie de ces chansons mythiques qui vous saisissent par le col pour la journée. Faites-en l’expérience ces jours à Carouge. Plutôt qu’en la majeur, la mélodie se décline en dessins. Ceux, gracieux et inspirés, de la Genevoise Katia Orlandi et du Lausannois Albin Christen. Les deux artistes croisent leurs regards à l’initiative de Claudine Kasper. Depuis deux ans, la coresponsable de la Galerie Tiramisù confronte des duos à l’enseigne de «Rencontre(s)» riches en créativité. Mirjana Farkas et Jehan Khodl ont ouvert les feux, suivis des paires Adrienne Barman-Marie Lavis et Isabelle Pralong-Fanny Vaucher. «J’aime ces télescopages, il se passe toujours quelque chose», commente Claudine Kasper.