Concert par et pour enfants – Charles Dickens sauve Noël de la misère «Un chant de Noël» est interprété par l’OCL, la maîtrise Horizons du Conservatoire de Lausanne et les mots de la conteuse Claire Heuwekemeijer. Matthieu Chenal

Claire Heuwekemeijer est la conteuse du «Chant de Noël» de Dickens mis en musique par Steve Pogson. Andrea Zaccone

Ebenezer Scrooge est la caricature du marchand avare, solitaire et misanthrope, particulièrement allergique à la fête de Noël.

Le personnage du «Conte de Noël» que Charles Dickens invente en 1843 va vivre d’étranges hallucinations qui vont le faire plonger dans ses souvenirs d’enfance et finiront par le faire changer de comportement.

C’est cette histoire que l’OCL et la maîtrise Horizons du Conservatoire de Lausanne, entraînés par le chef Marc Leroy-Calatayud, préparent pour le concert Découvertes de ce mercredi 8 décembre. Claire Heuwekemeijer en sera la conteuse, et bien plus encore.