Disparu le 23 mai 1947, il y a 75 ans, Charles Ferdinand Ramuz reste plus actuel que jamais. Les histoires qu’il raconte semblent ancrées dans une autre époque, mais leur propos est intemporel. Elles évoquent la condition humaine, avec tout ce qu’elle charrie d’amour et de tragédies. Tout comme son style, une écriture très visuelle qui saisit la réalité sous de multiples angles.

La prose oralisée de celui que l’on accusait de «mal écrire exprès» se gorge aussi d’accents très poétiques. Son œuvre a inspiré tant les Français Céline ou Aragon qu’Alice Rivaz, Maurice Chappaz ou Philippe Jaccottet du côté de la Romandie. Elle n’a donc rien de l’étiquette régionaliste qui lui est encore parfois accolée, et inspire même la jeune génération.

Si elles ne figurent pas dans les lectures obligatoires, ses œuvres sont par ailleurs souvent étudiées dans les gymnases vaudois, notamment «La beauté sur la terre», «L’Amour du monde», «Farinet, Passage du poète» ou «Vie de Samuel Belet». Enfin, «Aline» figure parfois même au programme au secondaire I.

À relire Abo Ramuz, une œuvre intemporelle Peter Utz, professeur honoraire à la Faculté des lettres à l’UNIL, ne dit pas autre chose dans la préface d’une réédition de «Derborence» qui paraîtra début juin en poche chez Zoé. Son œuvre sans doute la plus connue, ici restituée dans sa version originale, a fait entrer les éboulements de 1714 et 1749 qui ont enseveli Derborence dans l’histoire. «En perpétuant la mémoire de ce cataclysme, Ramuz l’inscrit dans ce qu’on peut appeler la culture helvétique des catastrophes – celles-ci, réelles ou potentielles, pointent au revers du mythe alpestre que la Suisse cultive pour des raisons touristiques et identitaires.»

Un musée qui tarde

VANESSA CARDOSO/ 24HEURES VQH Suite à une longue bataille qui s’est conduite jusqu’au Tribunal cantonal, cent mètres carrés dans La Muette, la demeure de C. F. Ramuz à Pully propriété de ses descendants, seront transformés en musée. L’ouverture prévue en 2022 a été repoussée au printemps 2023. Le public pourra notamment visiter le fameux bureau de l’écrivain. Resté comme figé dans le temps, il sera restauré pour l’occasion.

À certains égards, Ramuz semble encore plus actuel qu’il y a quelques années. En 2017, «24 heures» avait recueilli des avis sur ce monument des lettres vaudoises à l’occasion des septante ans de sa mort. Ce qu’en disait Roland Buti, auteur du roman le «Milieu de l’horizon» adapté au cinéma avec Lætitia Casta, ne parait que plus juste: «La thématique de l’homme seul confronté à une nature de catastrophes est très moderne et me semble proche de nos angoisses actuelles.»

Pléthore de parutions

Pour vérifier que Ramuz n’a pas pris une ride, les lecteurs ont désormais l’embarras du choix puisque dès 2018, l’œuvre est entrée dans le domaine public, avec des parutions dans des formats plus compacts que les œuvres complètes parues dans la Pléiade en 2005. En tant que classique, il a d’ailleurs tiré son épingle du jeu durant la pandémie, les Éditions de l’Aire indiquant ainsi qu’ «Aline» a figuré dans ses meilleures ventes.

On pourra trouver aussi des écrits plus confidentiels comme «Découverte du monde», qui sort aussi début juin chez Zoé. Là, on découvre un Ramuz enfant, avec, déjà, cette acuité face à son environnement: «Surtout, pour la première fois, je me heurtais à la difficulté, car la nature n’est pas faite pour être seulement regardée. Je voyais qu’il y a une autre manière de la rejoindre et plus profondément que par les yeux.»

En dates

1905 «Aline», son premier roman, paraît en avril, en coédition chez Perrin, à Paris, et chez Payot, à Lausanne.

1913 Ramuz épouse l’artiste peintre Cécile Cellier. Leur fille Marianne naît le 1er septembre de la même année.

1918 «L’Histoire du soldat», œuvre composée à quatre mains par Ramuz et le compositeur russe Igor Stravinski, est représentée le 28 septembre au Théâtre Municipal de Lausanne, sous la direction d’Ernest Ansermet. Les décors ont été conçus par l’artiste peintre vaudois Auberjonois. En raison de la propagation de la grippe espagnole, le spectacle ne sera joué qu’un seul soir.

1925 «La Grande Peur dans la montagne» est publié en feuilleton dans la «Revue hebdomadaire», du 27 juin au 1er août. L’œuvre paraît ensuite chez Grasset, en janvier 1926. Par la suite, elle fera l’objet de deux téléfilms, en 1966 (réalisé par Pierre Cardinal, avec Jean Franval et Marie-Christine Barrault), puis en 2006 (réalisé par Claudio Tonetti, avec notamment Jean-Luc Bideau).

1930 En mai, Ramuz reçoit le Prix Romand doté d’une enveloppe de 30’000 francs. Cela lui permet d’acquérir La Muette, à Pully. Il y vivra jusqu’à sa mort.

1934 «Derborence» paraît aux Éditions Aujourd’hui. Le roman relate l’histoire d’un berger enseveli après l’effondrement d’une falaise, en 1714.

1936 Le 18 octobre, Ramuz reçoit le Grand Prix de la Fondation Schiller, la plus haute distinction littéraire du pays, accompagnée d’un chèque de 5000 francs.

1940 Parution des cinq premiers volumes des «Œuvres complètes». La suite est publiée en 1941.

1947 Hospitalisé et opéré au début mai, Charles Ferdinand Ramuz décède le 23. Il est enterré au cimetière de Pully.

Cette collection de la maison genevoise qui comprend aujourd’hui 16 titres est née avant tout pour mieux faire redécouvrir l’auteur en France: «Malgré la Pléiade, il n’est pas encore connu à la hauteur de son envergure.» Caroline Coutau relève un «enthousiasme réjouissant» mais ne s’arrêtera pas là: «Mon rêve est que Ramuz figure au programme de l’agrégation. Nicolas Bouvier l’a bien été!»

En parallèle, d’autres formats, comme le roman graphique tiré de «Derborence», paru récemment aux éditions Helvetiq, draine désormais un autre public. On n’a donc pas fini de redécouvrir Ramuz.

