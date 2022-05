Au nom de la reine – Charles prononce son premier discours du trône Victime de problèmes moteurs, la reine Elisabeth II a demandé à son fils de la remplacer pour l’ouverture du parlement. Le prince de Galles franchit un nouveau pas vers la couronne. Tristan de Bourbon - Londres

Le prince Charles lit le discours énonçant le programme du gouvernement à l’ouverture de la session parlementaire. À ses côtés, la couronne placée sur un coussin, son épouse, Camilla, et son fils William, présent pour la première fois. Londres, 10 mai 2022. Arthur EDWARDS / POOL / AFP

Cela ne fait plus de doute: la monarchie britannique est en pleine transition. En raison de «problèmes épisodiques de mobilité», la reine Elisabeth II, 96 ans, n’a pas participé mardi à l’ouverture de la nouvelle session du parlement. Elle n’avait jusqu’alors manqué cet événement qu’à deux occasions depuis sa montée sur le trône en 1952: en 1959 et en 1963, lorsqu’elle était enceinte du prince Andrew et du prince Edouard. Son discours fut alors lu par le lord grand chancelier, le ministre de la Justice.