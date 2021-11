CONCOURS | 15 x 2 billets à gagner – Charlie 24 heures vous offre 15 x 2 billets pour la pièce Charlie, samedi 4 décembre 2021 à 19h, au TKM Théâtre Kléber-Méleau, à Renens.

Charlie DR

Charlie, un homme de trente-deux ans ayant l’âge mental d’un enfant de six ans, accepte de subir une opération du cerveau qui doit permettre de démultiplier ses facultés intellectuelles. L’opération réussit au-delà de toute espérance et il se met à progresser très rapidement. Et tandis que ses capacités explosent, des questions commencent à le perturber.

Charlie finira par atteindre des mondes de perception intellectuelle inaccessibles à la compréhension du commun des mortels, et de la solitude du simple d’esprit, il découvre la solitude du génie…

Librement inspiré de la nouvelle «Des fleurs pour Algernon» de Daniel Keyes, adaptation et mise en scène Christian Denisart.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: