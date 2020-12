Voile – «Me voilà à nouveau tout seul» Jean Le Cam, qui avait secouru Kevin Escoffier, a confié son compatriote à la Marine nationale. Le skipper a repris sa route en solitaire. AFP/Sport-Center

Jean Le Cam photographié fin octobre, avant le départ du Vendée Globe. AFP

Kevin Escoffier (PRB), qui avait dû abandonner le Vendée Globe, a été récupéré par la Marine nationale, a annoncé dimanche matin son équipe.

Dans une mer démontée au large du Cap de Bonne Espérance, le skipper français avait dû abandonner son bateau, victime d’une importante voie d’eau, pour monter dans son radeau de survie, avant d’être récupéré sain et sauf, après onze heures d’attente, par Jean Le Cam dans la nuit de lundi à mardi.

L’approche de la frégate et de «Yes We Cam» était très compliquée dans la journée de samedi, puis dans la nuit en raison des conditions météo extrêmes sur la zone: «le Nivôse naviguait en fin d’après-midi hier (ndlr: samedi) dans une mer grosse et 40 nœuds de vent», précise PRB.

C’est finalement dans le nord de l’île aux Cochons et de l’île de la Possession, par 40°15 Sud, 52°20° Est, que les deux embarcations ont pu opérer le transfert du skippeur.

Dalin caracole en tête

Charlie Dalin (Apivia) continuait à caracoler en tête du Vendée Globe dimanche matin, talonné par Thomas Ruyant (LinkedOut), qui n’a cédé qu’un demi-mille depuis le dernier classement de samedi soir face au leader de la course.

La flotte s’étalait samedi sur 3700 milles (près de 6000 km), Jérémie Beyou (Charal), fermant la marche. Après l’abandon de l’Anglaise Samantha Davies (Initiatives-Coeur), annoncé samedi midi, le cinquième depuis le départ le 8 novembre, il reste 28 bateaux en course.

Sur «La Fabrique», Alan Roura pointait dimanche matin en 14e position, à 1857,2 miles du leader. Et avec une vitesse d’1,4 nœud sur 4 heures, cela n’avançait pas très fort pour le navigateur genevois et son embarcation.

Cliquez ici pour retrouver le classement et la cartographie actualisés du Vendée Globe 2020-2021.