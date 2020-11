Voile – Charlie Dalin dans le vent, Roura sous l’eau Lundi, le Genevois a profité du beau temps pour prendre une douche. En tête de course, néophyte sur le Vendée Globe, Charlie Dalin précède Thomas Ruyant de 28 milles nautiques (62 km). Sport-Center

Et une mini-douche pour Alan Roura sur le pont de «La Fabrique». Youtube

Au pointage du début de soirée, lundi, Alan Roura («La Fabrique») se trouvait en 18e position du Vendée Globe. Il rendait 1037,7 miles au leader, le Français Charlie Dalin («Apivia»).

Le Genevois a profité d’une belle journée (air à 25 degrés et eau à 26 degrés) pour faire un point toilette. Alors, bienvenue dans la salle de bains du marin suisse. Après un rasage sommaire à la tondeuse, il est passé sous la douche. L’écoulement de l’eau étant proportionnel à la vitesse du bateau, on ne peut pas dire que le débit était terrible, terrible. Mais la mission du jour a été remplie par un Alan Roura, tout sourire.

Charlie Dalin et Thomas Ruyant au coude à coude

Passé en tête au petit matin, Charlie Dalin a poursuivi lundi comme un chef sa descente de l’Atlantique Sud en épousant les contours de l’anticyclone de Sainte-Hélène, dans un duel permanent avec Thomas Ruyant depuis l’avarie qui a fortement handicapé Alex Thomson, autre grand favori du Vendée Globe, reparti lundi soir.

Charlie Dalin («Apivia») et Thomas Ruyant («LinkedOut»), à la barre de bateaux dernière génération, ne sont séparés que par 28 milles nautiques (62 km).

«Je continue de tricoter dans ce front et c’est vraiment sympa d’avoir Thomas Ruyant juste à côté. On va encore se recroiser j’imagine.» Charlie Dalin, skipper d’«Apivia»

«J’ai réussi à trouver pas mal de vent, ce n’était pas de tout repos d’ailleurs! Je ne m’attendais pas à aller si vite, mon «Apivia» a fait de belles pointes de vitesse. Je continue de tricoter dans ce front et c’est vraiment sympa d’avoir Thomas Ruyant juste à côté. On va encore se recroiser j’imagine», s’est réjoui Dalin, qui a prévenu: «Dans ces prochains jours, de gros écarts peuvent être faits au gré de la gestion des transitions».

Derrière le tandem, Jean Le Cam («Yes we Cam!») accroche la troisième place. Le doyen de la course (61 ans), qui impressionne avec son bateau vieux de 13 ans, retrouve le podium de la course mais pointe à 520 km (281 Nm) de Dalin.

Juste derrière lui, Kevin Escoffier («PRB»), semble attendre son heure pour lui ravir la place de troisième.

Alan Roura est toujours au 18e rang

De son côté, en fin d’après-midi, Alan Roura («La Fabrique») pointait donc toujours en 18e position à 1037,7 milles du leader Charlie Dalin. «J’ai bon espoir de recoller aux copains de devant, disait-il dimanche. Je suis à environ 40 milles de Romain (Attanasio), je ne vais pas le lâcher: ‘S’il va sur l’autoroute il est mort, on a plus de puissance!’», a écrit le Genevois dans son carnet de bord du 15e jour, en citant une célèbre réplique du film «Taxi». Lundi soir, il n’avait pas repris grand-chose à ceux qui le précèdent. Il était revenu à 32 miles du Français Romain Attanasio («Pure-Best Western»), à 67 miles de la Française Clarisse Cremer («Banque Populaire X») et à 145 miles de l’Allemande Isabelle Joschke («MACSF»).

Et de poursuivre: «Je commence à trouver ce bord un peu long. Ça fait des jours et des jours qu’on est avec un vent qui vient de bâbord, avec toujours la même gite. Du coup j’ai l’impression d’avoir une partie de mon corps paralysée. Sinon, toujours pas de casse à bord, je touche du bois pour que ça ne dure pas: j’ai envie de bricoler moi! (…) Je vais aller mettre deux ou trois coups de marteau pour m’occuper dans les prochains jours!»

Du retard sur le record

La tête de flotte longe un couloir qui doit la mener vers le cap de Bonne-Espérance pour rejoindre les mers du sud, que beaucoup de marins engagés sur cette neuvième édition ne connaissent pas encore. Mais il leur faudra être patients pour les découvrir tant la course prend son temps.

Les prévisions météo ne sont pas aussi bonnes que lors de la dernière édition, remportée dans un temps record de 74 jours et 3 heures par Armel Le Cléac’h.

Selon l’ancien vainqueur, il y aura «au cap de Bonne-Espérance, une à deux journées de retard», par rapport à 2016.

Cliquez ici pour retrouver le classement et la cartographie actualisés du Vendée Globe 2020-2021.