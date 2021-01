Voile – Charlie Dalin s’échappe à moins de 500 milles de l’arrivée À la veille de l’arrivée prévue aux Sables d’Olonne, le Français a accentué son avance. Mais rien n’indique qu’il sera déclaré vainqueur quand il aura franchi la ligne… Alan Roura toujours 16e.

Charlie Dalin et «Apivia» foncent vers les Sables d’Olonne. AFP

A moins de 450 milles nautiques (833 km) de l’arrivée aux Sables d’Olonne, prévue mercredi, Charlie Dalin («Apivia») a encore creusé l’écart en tête du Vendée Globe ce mardi à midi, devant l’Allemand Boris Herrmann qui a pris la deuxième place.

Alors que la régate finale pour la victoire n’a jamais été aussi serrée dans toute l’histoire de la course, le navigateur allemand, qui a délogé Louis Burton («Bureau Vallée 2») de la 2e place, bénéficiera à l’arrivée d’une compensation horaire (6 heures) pour s’être dérouté lors du sauvetage de Kevin Escoffier.

Au classement de 12h00 (11h00 GMT)ce midi, Dalin compte 86,5 milles (160 km) d’avance sur Herrmann qui, en cas de victoire, sera le premier étranger à s’imposer dans cette course en solitaire sans escale et sans assistance.

Louis Burton est désormais troisième, à un peu plus de 100 milles du leader, suivi de Thomas Ruyant («LinkedOut») à 274,9 milles et de Yannick Bestaven, à plus de 300 milles de la tête mais qui bénéficiera d’une compensation de dix heures et 15 minutes.

Alan Roura toujours seizième

Alan Roura sur «La Fabrique» occupe toujours la seizième position, au large de la pointe nord-est du Brésil, mais il a perdu du terrain par rapport au quinzième, Arnaud Boissières: alors qu’il avait un retard de 42,7 milles lundi à 17h, il accusait 117,8 milles de retard ce mardi à midi. Son poursuivant, immédiat, le Japonais Kojiro Shiraishi, s’est encore rapproché: il pointe désormais à 79,0 milles de Roura, alors qu’il était encore à 130 milles lundi en fin de journée.

