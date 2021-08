Voile – Charlie Dalin survole la Translémanique Invité d’honneur de la Syz Translémanique en solitaire, le Français s’est imposé en grand marin. Grégoire Surdez

Deuxième du Vendée Globe et récent vainqueur du Fastnet, Charlie Dalin est bien de la trempe des grands marins. AFP

Il n’a pas laissé planer le doute très longtemps. Charlie Dalin est bien de la trempe des grands marins. De ceux qui s’adaptent en une bourrasque à un nouveau bateau et un nouveau plan d’eau. Le Français, qui naviguait pour la première fois sur le Léman, a réalisé une démonstration en s’imposant avec un petit lac d’avance sur la 48e Syz Translémanique en Solitaire. Il a mené son Luthi 1090 Katana comme un chef pour boucler le parcours en un peu plus de 10 h. Deuxième, à bonne distance, le Vaudois François Thorens sur le Psaros 40 TBS n’a pas démérité.

Le Havrais a bondi dès le coup de klaxon dans une bise très soutenue. Après quelques premiers bords, il s’est échappé de la meute pour ne plus quitter la première place. Dans un décor de rêve, avec un vent très régulier, il a bénéficié de conditions idéales pour laisser libre cours à son sens marin et sa capacité à faire avancer son bateau un peu plus vite que les autres. «J’ai vécu une première magique, dit-il. Pour ma première expérience sur ce lac j’ai été gâté.»

‹‹J’ai vécu une première magique, dit-il. Pour ma première expérience sur ce lac j’ai été gâté.›› Charlie Dalin, vainqueur de la 48e Syz Translémanique en Solitaire

Deuxième du Vendée Globe et récent vainqueur du Fastnet, Charlie Dalin est l’un des meilleurs régatiers hauturiers du moment. Invité par les organisateurs, il a été à la hauteur des attentes et sa victoire donne une très belle visibilité à la plus exigeante des courses lémaniques. «On sent qu’il y a une vraie culture de la voile, ici, poursuit le Français. J’ai été impressionné par le niveau global de la flotte. Cette première expérience en appelle d’autres, c’est certain.»

