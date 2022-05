CONCOURS | 10 x 2 places à gagner – Charlotte Cardin 24 heures vous offre 10 x 2 places pour Charlotte Cardin le mercredi 8 juin à 20h30, salle Arnold Reymond.

Charlotte Cardin DR

Chaque jour offre une opportunité de construire, grandir et évoluer. Charlotte Cardin maximise cette opportunité en tant que chanteuse et auteure compositrice. Guidée par l'instinct et dotée d'une voix sismique, l'artiste montréalaise écrit des hymnes personnels sur la vie et l'amour sans filtre. Plutôt que d'éviter les détails, elle les met en lumière, se renforçant elle-même dans ce processus.

Interprète unique sur scène, Charlotte a multiplié les concerts depuis le début de sa carrière, avec une première tournée majeure comme tête d’affiche aux États-Unis en 2018, après deux importantes séries nord-américaines de spectacles avec Nick Murphy et en première partie de BØRNS. Elle a aussi offert des performances éclatantes dans plusieurs festivals d’importance en Amérique du Nord incluant Bonnaroo, Osheaga et le Festival d’Été de Québec, où on a pu la voir comme invitée avec Sting et Peter Gabriel.

Informations complémentaires: www.pully-quebec.ch

Participez gratuitement, jusqu’au jeudi 19 mai 2022 à 23h, en remplissant le formulaire: