Nouveau livre – Charlotte de Turckheim met sa vie en dico La comédienne dévoile ses multiples facettes dans un bouquin très personnel, où féminisme et débrouille se conjuguent avec le sourire.

La comédienne raconte sa vie, ses rencontres, ses engagements: des facettes d'elle que l'on connaît moins.

C’est l’aristo du cinéma français. Aristo mais fauchée, dès la naissance. Car même si elle a été élevée dans un hôtel particulier du XVIe arrondissement de Paris, Charlotte de Turckheim n’a pas la fortune qui correspond à ce monde de paillettes apparentes. Tout cela, elle l’a raconté notamment dans son film «Les Aristos», sorti au cinéma en 2006, qui reste son petit chef-d’œuvre de comédie.

Dans «Le dictionnaire de ma vie», qu’elle vient de faire paraître, la comédienne revient sur ses plus belles années dans le métier, marquées par sa capacité toujours renouvelée à aller au-devant de ce qu’elle désirait faire par-dessus tout: le théâtre, puis le cinéma. Revenant sur son arrivée dans le milieu de l’humour, elle y raconte notamment comment elle apostrophe Coluche, «un des hommes de sa vie», alors qu’il enregistre son émission de radio dans les studios d’Europe 1. Il lui écrira son premier one woman show, «La fin du monde aura lieu un mardi», spectacle foutraque et «intello-trash» qu’elle ne pourrait jouer, aujourd’hui, «que dans une friche industrielle».