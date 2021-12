La comédienne milite en finesse – Charlotte Gainsbourg tout en nuance Muse, mère, actrice… elle défend «Les choses humaines» en émancipée magnifique. Cécile Lecoultre

Charlotte Gainsbourg et Pierre Arditi, en parents abasourdis par l’accusation de viol portée contre leur fils dans «Les choses humaines». CURIOSA/DR

Cas de figure que «Les choses humaines». Après une soirée alcoolisée, un garçon et une fille se retrouvent au parc. Il va se réchauffer dans une cabane. Elle le rejoint quelques minutes plus tard. Le lendemain, elle l’accuse de viol, lui nie. Aux Assises, les vérités de chacun se contredisent, chancellent, s’annulent. À l’ère post-MeToo, le poids social s’exerce d’autant que la mère pose en intellectuelle féministe célèbre, que le père, beaucoup plus âgé, incarne les présentateurs vedettes volages, que la victime est leur belle-fille. Rien n’est simple ici, et comment d’ailleurs cela se pourrait-il?