Industrie du cinéma – Charlotte Le Bon: d’actrice à réalisatrice, elle a tout bon Avec son premier long-métrage, Falcon Lake, présenté à la Quinzaine des réalisateurs, à Cannes, l’ancienne Miss Météo s’inscrit dans la nouvelle vague des réalisatrices françaises. Son ton frais et libertaire fait du bien. Marine Guillain

Charlotte Le Bon sur le tournage de Falcon Lake, son premier long-métrage. DR

On connaît surtout l’ex-Miss Météo de Canal+ comme actrice et mannequin, mais Charlotte Le Bon a d’autres casquettes. Dessin, peinture, photographie et, désormais, réalisation. Avec la sortie de son premier long-métrage, elle s’inscrit dans la nouvelle vague des cinéastes françaises, à l’image de Géraldine Nakache, Céline Sciamma, Valérie Donzelli ou Maïwenn.