Activité estivale – Chasse au trésor à vélo dans le Jorat d’autrefois Deux frères proposent une plongée dans les années 1700 pour faire travailler les méninges et les mollets. Romaric Haddou

Il faut résoudre six énigmes et parcourir une vingtaine de kilomètres à vélo pour parvenir au trésor des Brigands. Les Frères Brigands

Au départ, c’était un projet pour la Fête des mères. Arthur et William Gosselin imaginaient une petite chasse au trésor familiale dans les bois du Jorat. «Finalement l’idée a pris de l’ampleur et nous en avons fait une activité ouverte à tous», racontent ceux qu’il convient désormais d’appeler les Frères Brigands. Leur concept est simple: un parcours de 20 à 25 km et six énigmes à résoudre afin de parvenir au trésor. «C’est une plongée dans les années 1700 sur le thème des Brigands du Jorat», expliquent les initiateurs, qui se sont notamment appuyés sur des textes historiques.