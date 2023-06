LIVRES | 18% de rabais pour les abonnés – Chasse au trésor en Gruyère Lilou et Arthur se réjouissent de passer des vacances sportives au camping du lac à Gumefens. Mais lorsqu’ils apprennent qu’une mystérieuse épée a été volée au château de Gruyères, ils abandonnent leurs projets pour mener l’enquête.

Chasse au trésor en Gruyère DR

Lilou et Arthur se réjouissent de passer des vacances sportives au camping du lac à Gumefens. Mais lorsqu’ils apprennent qu’une mystérieuse épée a été volée au château de Gruyères, ils abandonnent leurs projets pour mener l’enquête. Ils découvrent que, selon une légende, cette épée permettrait de découvrir un fabuleux trésor. Quoi de mieux que de passer les vacances à sa recherche? Lilou et Arthur partent alors sur les traces des voleurs. Mais rien n’est simple dans leur périlleuse chasse au trésor au cœur de la Gruyère. Ils doivent prendre beaucoup trop de risques et se retrouvent en très mauvaise posture.

Motivation de l’auteur

Dans le cadre de son travail d’enseignant à l’école primaire, Jacques Fragnière a toujours attaché beaucoup d’importance à faire découvrir la littérature jeunesse à ses élèves. En observant la passion que peuvent susciter certaines histoires auprès des jeunes lecteurs, il a eu envie d’écrire lui aussi des romans, en y intégrant les «ingrédients» qui plaisent aux enfants. Ainsi est né Chasse au trésor en Gruyère, roman d’aventure dont l’intrigue est en partie basée sur une légende liée à l’histoire de l’île d’Ogoz. Au travers de son récit, qui se déroule dans des lieux authentiques de la Gruyère, l’auteur a aussi voulu permettre aux jeunes lecteurs âgés de 9 à 12 ans de s’évader dans cette magnifique région au fil des événements de son histoire.

L’auteur

Jacques Fragnière est né en Gruyère en 1963. Après des études à l’École normale à Fribourg, il a enseigné à l’école primaire. Très intéressé par la littérature jeunesse, il a écrit un premier ouvrage, En vacances chez une sorcière, dédié à ses propres enfants. Puis, quelques années plus tard, il a rédigé Bial, cité en danger, récit de genre fantastique dont l’intrigue a été imaginée avec son fils. Enfin, il publie cette année aux Éditions Cabédita Chasse au trésor en Gruyère, dont l’histoire se passe dans les lieux de son enfance.

Collaboration

C’est Isabelle Clément, qui a créé les illustrations. Cette artiste avait déjà illustré avec talent Bial, cité en danger. Elle a renouvelé sa collaboration avec beaucoup de créativité et une esthétique très soignée.

Prix et informations*:

Prix abonnés: Fr. 16.–*

Prix lecteurs: Fr. 19.50*

Format: 15 x 22 cm, 96 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles. Ouvrage également en vente en librairies.

* TVA incluse. Frais de port en sus à la charge des lecteurs: Fr. 2.10.