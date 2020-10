Valais – Chasse spéciale en vue pour tirer davantage de cerfs Les autorités valaisannes vont organiser une chasse complémentaire pour mieux réguler les populations de cerfs dont trop peu de spécimens ont été tirés.

Trop peu de cerfs ont été tirés dans les régions d’Aletsch-Conches et Nanz-Saas. Une chasse spéciale aura lieu en novembre. KEYSTONE

Les chasseurs valaisans ont tiré le nombre de bêtes nécessaires afin de réguler les populations de chamois et de chevreuils durant la saison haute 2020, constatent satisfaites les autorités. En revanche, une chasse complémentaire aura lieu dans les régions d’Aletsch-Conches et Nanz-Saas, où trop peu de cerfs ont été tirés.

Au total, les nemrods ont tiré 2556 chamois, 406 chevreuils et 17 sangliers durant la chasse haute, soit dans les fourchettes prévues par le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF). En revanche, le nombre de cerfs abattus s’élève à 1890 (contre 1599 l’an dernier), alors que la planification en prévoyait 2090.

Deuxième quinzaine de novembre

Une chasse spéciale visant à compléter le contingent aura lieu durant la deuxième quinzaine de novembre, souligne mercredi le SCPF dans un communiqué. «La réduction du cheptel est nécessaire dans ces zones pour garantir la fonction protectrice des forêts d’une part, et pour maintenir l’équilibre entre les différentes espèces de la faune d’autre part». Les femelles seront principalement visées afin de diminuer l’accroissement de la population.

Parallèlement et comme chaque année, les gardes-chasse professionnels procéderont à des tirs d’assainissement et de régulation. «Il s’agira de tirs complémentaires dans certaines zones ciblées pour éviter des dégâts aux arbres fruitiers par exemple», explique encore le Service. Ces tirs pourront avoir lieu jusqu’en janvier.

En Valais, la chasse haute (à balle) dure deux semaines et concerne le tir de grands gibiers. Elle est suivie par la chasse basse (à grenaille) qui s’étale sur 21 jours et qui vise le gibier plus petit.

ATS/NXP