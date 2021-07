Le Coup de fourchette – Chassez le naturel, il revient aux Mossettes Épris de local et de sauvage, le chef Nicolas Darnauguilhem enchante dans l’ancien antre de Judith Baumann et de Romain Paillereau. Claude Ansermoz

Le chef fume au charbon les têtes et les arêtes des poissons avant de les utiliser pour les sauces Claude Ansermoz

Sous le déluge de ce jour-là, des squelettes de poisson fument à la braise. Trois jours avant, les orages venaient de détruire 2000 jeunes pousses sauvages. Pourtant, Nicolas Darnauguilhem est souriant quand il nous attend à la porte, puis nous emmène visiter la cuisine. Dans cette Pinte des Mossettes qui lui ressemble tant, l’ancien chef du Neptune, à Genève, a trouvé un environnement parfaitement adéquat pour exprimer sa créativité naturaliste.

Dès la salade des prés alentour, on repense à la pionnière Judith Baumann et aux plantes sauvages qu’elle allait cueillir pour cuisinier. Il la pose sur un praliné noisette, la sert avec deux «compagnons de table», des rillettes de cochon qu’on tartine à l’Opinel sur un très beau pain de seigle. De l’herbacé, du filandreux, de l’animal, du sucroté. Tout ça fonctionne bien.

Sous la salade fleurie se cache un praliné Claude Ansermoz

Puis ce sont ces «légumes du chalet», ces vivaces sauvages qui se mangent pour l’occasion en tempura sur un jaune d’œuf onctueux – la poudre séchée servant de condiment – cerclé de sérac battu. Il y a de la mâche, du croquant, du goût. Ambiance nordique et marine ensuite. Le décor? Une «bougie» de glace déposée sur un tapis de mousse. Les crevettes bleues viennent de Rheinfelden et le caviar de Frutigen. Ils sont déposés à cru sur une crème de Gruyère montée au jus de carcasses torréfiées – «On ne va quand même pas jeter des têtes de crevette, ici». Le contraste entre le très frais et le très dense en bouche.

Bloc de glace sur tapis de mousse, crevettes bleues et caviar suisses, crème de Gruyère. Claude Ansermoz Une tempura de «légumes du chalet» sur de l’œuf jaune solide et liquide et du sérac Claude Ansermoz 1 / 2

La féra, elle, vient du Léman. Son filet est poché à 40 degrés dans un beurre noisette rehaussé par la réduction d’arêtes de truite et déposées sur un «gâteau» de céleri-rave. Un plat tout en finesse qui joue sur les limites du cuit et du cru. La réputation de la volaille pattes noires de Gruyère n’est plus à faire. Les suprêmes, pochés au bouillon, en ressortent fondants et les hauts de cuisse cuits à la braise «du fayard». On y ajoute du cirse, de l’eau de rose et quelques légumes (fèves, petits pois, cerises) quasi crus pour le croquant. Un plat moins en contraste que les précédents.

La volaille pattes noires de Gruyère pochée. Claude Ansermoz

Le Gruyères d’alpage et la tomme de chèvre ont du goût, le nom de leurs producteurs et le millésime au jour et mois. Des douceurs, on a préféré la fraise «en gelée de rhubarbe et sureau» à une tartelette au chocolat et glace au mélilot un peu frustre. Et on a privilégié pour ce menu sept plats (160 fr.) l’accord avec des vins souvent nature (80 fr.). Notons aussi que ce pairing peut se faire avec des eaux (miel, fenouil à la mélisse), infusions (seigle, orge, genièvre, camomille), thés (bois de rosier) ou autre kéfir (cynorhodons) ou kombucha (absinthe).

Afficher plus L’adresse Pinte des Mossettes Route des Échelettes 8, 1654 Cerniat Tél. 026 927 20 97 www.lapintedesmossettes.ch Fermé di soir, lu, ma. 4 fourchettes Carte créative et locavore 3 écus Entre 130 et 160 fr. par personne, boissons non comprises. 3 bouteilles Joli choix qui privilégie le bio et les crus nature.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.