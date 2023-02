Vins d’exception – Château Angélus à La Table du Palace La société lausannoise de vins fins Cave Royale organise un repas étoilé à quatre mains chez Franck Pelux, avec le chef Alexandre Baumard. Cécile Collet

Le chef Franck Pelux partagera sa Table du Palace avec le Bordelais Alexandre Baumard, également étoilé. Patrick Martin/VQH

Deux maisons lausannoises de prestige vous emmènent à Bordeaux le temps de deux repas le jeudi 16 mars. Le Lausanne Palace met sa Table à disposition, quand le distributeur de vins fins et d’exception Cave Royale se charge d’y servir le prestigieux Château Angélus.

Le menu unique sera signé de deux chefs étoilés: Franck Pelux (La Table du Palace, 17/20 au Gault&Millau et une étoile Michelin) et Alexandre Baumard (une étoile Michelin au Logis de la Cadène et au Restaurant le Gabriel, à Bordeaux, tous deux propriétés de Château Angélus). «Cave Royale organise régulièrement des wine and dine chez ses clients, explique Léa Bettua, responsable communication du distributeur. Nous avons eu l’idée de ce quatre mains car les deux chefs se connaissent et s’apprécient.»

Vieux millésimes

Pour accompagner la cuisine inventive et délicate des deux chefs, de beaux vins s’inviteront au menu. Plusieurs millésimes (dont des très vieux) de Château Angélus, Carillon d’Angélus et un millésime de Klein Constantia, un domaine situé en Afrique du Sud spécialisé dans les vins de dessert et copropriété de la cave bordelaise. Le tout a un prix: il faudra débourser 600 francs par personne, apéritif, repas six plats et vins compris.

Cette rencontre très française et de haut vol est en fait bien ancrée à Lausanne. C’est ici qu’Elliot Magnin, fils d’agriculteurs à Orbe, a fondé sa Cave Royale en 2015. Le passionné de vins a obtenu, grâce à un travail de longue haleine, de belles allocations, notamment en Champagne et dans les Grands Crus.

Le Calamin grand cru est vinifié en œuf puis mis en bouteille dans un flacon bourguignon. Cave Royale

Le Vaudois est toutefois resté fidèle à sa région. En 2018, il créait une première cuvée spéciale de Calamin avec son ami Benjamin Massy. Un chasselas parcellaire vinifié en œuf, qui offre beaucoup de corps et une belle longueur, réédité chaque année et distribué exclusivement chez Cave Royale (38 fr.). En 2020, ils tentent l’exercice avec le Dézaley Chemin de Fer, délivré dès lors dans un coffret noir très sélect.

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.