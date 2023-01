Renouveau touristique – Château-d’Œx se remet de la perte du ski Desserte ferroviaire améliorée, projets touristiques: la station retrouve du dynamisme après la fermeture de son domaine skiable, en 2018. Reportage. David Genillard

Château-d’Œx n’a pas échappé au redoux. Son Jardin des neiges est le seul héritage local du plan d’investissements Alpes vaudoises 2020 et le village mise sur d’autres atouts. Chantal Dervey

Les fêtes de fin d’année ont tendance à se suivre et à se ressembler pour les stations de moyenne altitude. Comme en 2014, 2015, 2016 et 2019, le redoux, la pluie et le vent ont emporté le maigre manteau blanc qui recouvrait les Alpes vaudoises. On scrute le ciel, en espérant le retour rapide de la neige.