24 TERROIRS | Dégustation de Grands Crus Clos, Domaines & Châteaux et produits du terroir – Château Maison Blanche à Yvorne Le dimanche 12 septembre 2021 de 11h à 16h. Visitez également la cave.

Château Maison Blanche à Yvorne Regis Colombo/www.regiscolombo.ch

Depuis plus de 400 ans, le Château Maison Blanche symbolise à lui seul le vignoble d’Yvorne par sa beauté, son histoire mouvementée et sa magie. A cette occasion, dégustez les Grands Crus Clos, Domaines et Châteaux et partagez entre amis ou en famille une assiette composée de produits du terroir.

Producteurs invités:

Régis Colombo/www.regiscolombo.ch Régis Colombo/www.regiscolombo.ch Régis Colombo/www.regiscolombo.ch 1 / 7

Prix et conditions

Prix abonné(e) 24 heures: Fr. 35.–

Prix non-abonné(e) 24 heures: Fr. 40.–

Enfants (0-11 ans) gratuit, enfants (12-16 ans) Fr. 10.–

En cas de mauvais temps, l’événement sera maintenu mais il se déroulera à l’intérieur du château.

Les normes sanitaires seront respectées et du gel hydroalcoolique sera à disposition.

Formulaire d’inscription