L’épine dorsale (en jaune) du futur chauffage à distance, entre l’usine montheysanne et la STEP d’Aigle, en passant sous le fleuve et l’autoroute.

Dans les tuyaux depuis deux ans, le chauffage à distance (CAD) d’Aigle, conçu et réalisé par Satom, est actuellement soumis à enquête publique. La société montheysanne qui incinère entre autres les déchets ordinaires de 74 communes a déjà mis en place en 2011 un thermoréseau pour Monthey et Collombey-Muraz.

Responsable des études et de la maintenance chez Satom, Samuel Claret expose les enjeux du chauffage à distance, qui concerne l’administration, les entreprises et près de 11’000 habitants.

Concrètement, qu’est-ce qui a conduit à la création de ce chauffage à distance?

Nous avons entrepris la démarche et l’avons présentée à la Commune d’Aigle, dont le potentiel est très important. Pour notre entreprise, ce développement permet d’optimiser et de valoriser encore plus les rejets de chaleur produits par l’incinération des déchets. Pour Aigle, il s’agira de réduire progressivement la part du recours aux énergies fossiles de 85 à 0% sur quarante ans. La réduction d’émissions de CO₂ atteindra alors 15’000 tonnes par an. Cela répond aux stratégies fédérales, cantonales et communales dans cette politique de décarbonation.