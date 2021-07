C’est vous qui le dites 2 juillet - Chavannes-près-Renens, Covid-19, les Frères musulmans, pesticides, inondations

Chavannes-près-Renens

Une future jonction couverte de pâquerettes

À propos de l’article intitulé «La jonction autoroutière de Chavannes sera couverte et plus verte» («24 heures» du 16 juin 2021).

Je me réjouis de l’option retenue pour la future jonction autoroutière de Chavannes. Les étudiants de Géopolis et les papillons remercient d’avance le Canton pour ce choix verdoyant.

Cent cinquante mètres de couverture représentent un formidable espoir pour nous, habitants chavannois, qui souffrons en permanence des effets nocifs du bruit et de la pollution occasionnés par la balafre autoroutière qui divise notre commune en deux. Car s’il est financièrement possible de recouvrir l’autoroute là où il y a peu d’habitations, cela paraît une totale évidence de réaliser des projets de couverture lorsque six pistes traversent des quartiers entiers!