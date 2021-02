Contre l’asphalte et les déchets – Chavannes reprend en main des espaces «abandonnés» Pour améliorer la qualité de vie d’un quartier populaire, des aménagements publics seront créés sur des parcelles privées. Chloé Banerjee-Din

Au pied de deux immeubles de la Blancherie, la collecte des déchets va être déplacée et remplacée par un coin pique-nique. L’esplanade accueillera une place de jeu et des installations de fitness urbain. Florian Cella

Dans certains quartiers, le pied des immeubles ne donne pas toujours le sourire. C’est le cas à la Blancherie, à Chavannes-près-Renens, où les habitants de deux grands bâtiments ont vue sur un parking et voient les poubelles du point de collecte déborder régulièrement. Avec un préavis doté de 400’000 francs voté il y a quelques jours par le Conseil communal, la Commune entend changer ce paysage en créant des aménagements publics et deux écopoints.

En arriver là a été plus compliqué qu’il n’y paraît. Concernant les déchets, le préavis observe que, malgré plusieurs tentatives d’amélioration, la situation dure depuis plus de vingt-cinq ans. Le problème: ces zones accessibles à tous appartiennent en réalité à plusieurs propriétaires privés. «Il en résulte des espaces publics et des espaces verts de piètre qualité, globalement abandonnés», relève le préavis, précisant que cela affecte divers quartiers de Chavannes.