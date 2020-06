Transports publics dans le Nord vaudois – Chavornay prolonge son opposition à la modernisation de la ligne de train L’Office fédéral des transports a levé l’opposition de la Commune contre le tracé Orbe-Chavornay. Cette dernière déposera un recours au Tribunal administratif fédéral. Antoine Hürlimann

Ligne historique du canton de Vaud, la ligne Orbe-Chavornay va être métamorphosée. Plus de 50 millions seront nécessaires pour relier Orbe au réseau CFF. OLIVIER ALLENSPACH

Fait inédit à Chavornay. Vendredi soir, le Conseil communal a autorisé la Municipalité à déposer un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). En cause? Un vieux serpent de mer local: la modernisation de la ligne ferroviaire Orbe-Chavornay lancée il y a plus de dix ans et devisée à 50 millions de francs.

Les autorités du village s’y étaient opposées en 2016 à la suite d’une motion. Principalement à cause du futur mode de franchissement de la voie ferrée. Soit un pont routier, qui causerait d’«importantes nuisances sonores, visuelles et environnementales». En vain. L’Office fédéral a levé l’opposition il y a un mois. Mais Chavornay ne baisse pas les bras. «Nous ne sommes absolument pas opposés à la modernisation de la ligne et au développement d’un concept de transport public desservant la région dans son ensemble, assure le syndic Christian Kunze. Cependant, il ne doit pas se faire au détriment de nos citoyens.»

Le dossier est complexe. Il prévoit la refonte de la gare du village, une nouvelle boucle ferroviaire, un doublement des rails pour assurer l’important trafic marchandises, les aménagements annexes aux carrefours, le changement du voltage de la ligne, ainsi que la rénovation complète des haltes intermédiaires et du terminus. Il doit en outre permettre à Orbe de rejoindre le réseau ferroviaire cantonal et d’être à trente minutes de train de Lausanne.

«Nous avons très peu de chances d’aboutir, reprend-il. Mais nous allons nous faire entendre» Christian Kunze, syndic de Chavornay

Dans la localité voisine, une très large majorité des élus a permis à la Municipalité de poursuivre ses démarches d’opposition. Malgré la voix dissonante d’Olivier Briand: «Chavornay construit à tout va et, là, le bruit ne dérange personne, peste le membre du Groupe Social Écologique et Parti socialiste. Quand certains s’engraissent ici, ça ne pose aucun problème. En revanche, alors qu’on parle d’une alternative écologique, le train à la place de la voiture, on pinaille et on retarde encore les travaux du nouveau tracé.»

Christian Kunze, satisfait d’avoir été soutenu par le Conseil communal, ne se fait toutefois pas d’illusions. «Nous avons très peu de chances d’aboutir, reprend-il. Mais nous allons nous faire entendre.» À l’instar de la commission chargée du dossier, l’édile aimerait que le pont routier soit définitivement jeté aux oubliettes, notamment à cause de la réserve naturelle ornithologique du Creux-de-Terre située à proximité.

«Il est indispensable que le franchissement soit concrétisé par voie souterraine, tonne Christian Kunze. Ce d’autant plus que cette solution ne devrait pas entraîner de surcoûts susceptibles de remettre en cause le projet dans son ensemble.»