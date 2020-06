Les entreprises et le coronavirus – Chef de cuisine ambulant, Olivier s’écarte de la routine en privé Le patron expérimenté de la Table d’Olivier se met aux fourneaux de ses clients pour un repas gastronomique à la maison Jean-Marc Corset

Olivier Dufrenne dans la cuisine de son client, au moment du coup de feu avant de servir l’entrée Vevey, 12 juin 2020 Florian Cella/24Heures

Les amateurs de bonne table qui veulent recevoir leurs convives dans un cadre qu’ils affectionnent peuvent s’offrir les talents d’un chef de cuisine sans se déplacer chez les meilleures enseignes de la restauration. Parmi les entreprises qui proposent ce service, la Table d’Olivier, dont l’atelier se trouve à Romanel-sur-Lausanne, exerce l’activité de traiteur et chef à domicile depuis une dizaine d’années.

Olivier Dufrenne concocte des repas et menus gastronomiques à la demande sur les fourneaux de ses clients. Une expérience de plus en plus prisée, notamment par ceux qui veulent garder un caractère privé à leur réunion ou des familles qui désirent profiter des plaisirs de la table lors d’une fête ou un anniversaire tout en laissant les enfants dans leur univers, sans devoir les faire garder.

«Un côté artistique»

Fort d’une longue carrière, le chef de cuisine français a choisi de devenir indépendant pour «le côté artistique» de cette activité ambulante: «Au restaurant, il y a une certaine routine qui s’installe, au bout de quelques années, vous avez fait le tour de la question et cela devient usant. À domicile, il y a plus de liberté, de création, de très belles rencontres et de challenges. Je peux me concentrer sur le plaisir de la gastronomie.»

Pourtant, chez les gens, l’enchaînement des plats dans le bon timing des cuissons et au rythme des convives, n’est pas non plus une sinécure. Le cuisinier doit chaque fois s’adapter à l’espace qui lui est réservé, ne serait-ce qu’à son outil de travail principal: le four et ses variantes. «La grande difficulté que l’on rencontre est le manque de repères. Il faut être flexible et penser au moindre détail.» Pas de souci en ce vendredi de juin, le client, un amateur de bonne chère qui habite les hauts de Vevey, est un habitué des services fournis par Olivier. Généralement, la première fois qu’il est engagé, le chef visite les lieux afin de s’organiser. Car toute une partie de la préparation – coupe des légumes, précuissons des viandes, etc. – est faite au préalable dans son laboratoire à Romanel.

La logistique est bien rodée. Il emporte avec lui tout un matériel comprenant ses instruments de travail, chauffe-plats, récipients et quantité de casseroles. Pas moins de huit ce jour-là pour préparer un menu de quatre plats pour huit personnes. Sans oublier la vaisselle pour le service. «J’amène les assiettes car cela me permet de réaliser la présentation comme je l’ai prévue.» Le cuisinier est accompagné par deux collaboratrices, une assistante de cuisine et une personne qui s’occupe du service. Ils arrivent à 11h et ne repartiront qu’à 16h, une fois tout rangé.

Dans cette activité, il faut toujours se réinventer, avoir des idées nouvelles, surtout pour les clients habituels.› Olivier Dufrenne, patron de la Table d’Olivier

Le repas démarre, après l’apéritif, vers 13h, par les ravioles de homard avec un mijoté d’asperges et pousses d’épinards, suivies par une ballottine de sole farcie avec blettes puis une double côte de veau poêlée et tranchée au jus de Porto accompagnée d’une déclinaison de carottes et un petit millefeuille de pommes de terre aux herbes. Panna cotta fraises rhubarbe au dessert. Juste avant de servir les plats, simultanément, le coup de feu se répète: «C’est toujours un petit moment de stress», avoue Olivier Dufrenne qui, à 50 ans, en a pourtant vu d’autres.

La Table d’Olivier est sollicitée pour des repas privés de quelques invités jusqu’aux grandes réceptions dans des châteaux, écoles ou entreprises. Son patron fait appel à un personnel temporaire qu’il connaît bien. Récemment, il a été appelé par une marque horlogère pour un événement réunissant 450 invités pour lequel il a dû engager près de 50 employés. Il faut du métier! Mais parfois il s’occupe lui-même du service, lors de repas beaucoup plus intimes.

Olivier Dufrenne avec son assistante. Le chef amène au domicile de son client une partie de la batterie de cuisine. Vevey, 12 juin 2020 Florian Cella/24Heures L’entrée du jour: ravioles de homard avec un mijoté d’asperges et pousses d’épinards. Vevey, 12 juin 2020 Florian Cella/24Heures Le chef de cuisine exerce son art à domicile en mêlant passion et convivialité avec ses clients Vevey, 12 juin 2020 Florian Cella/24Heures 1 / 4

Confinement actif

«Dans cette activité, il faut toujours se réinventer, avoir des idées nouvelles, surtout pour les clients habituels, dit-il. Et parfois, on a seulement trois jours pour s’y préparer.» Le prix du repas concocté à domicile varie de 120 francs par personne jusqu’à 300 francs. Active dans toute la Suisse romande, parfois en France voisine, l’enseigne propose également un service à l’emporter ou en livraison. Pendant la période de semi-confinement, elle n’a pas chômé, effectuant plutôt un service de traiteur gastronomique. L’ensemble du repas était préparé dans le laboratoire de cuisine avant d’être livré.

Originaire de Picardie, formé en Normandie dans une école hôtelière, Olivier Dufrenne est arrivé en Suisse il y a près de trente ans. Il peut se targuer d’une riche carrière: Casino puis Bristol à Montreux, Victoria à Glion – «C’est là que j’ai commencé à vouloir faire de la belle cuisine» – Hôtel de la Paix à Lausanne, Crans-Ambassador à Montana, palace Mirador au Mont-Pélerin – «Ma plus belle expérience car c’était ma première place de chef et surtout de chef exécutif avec de grandes brigades. J’ai appris beaucoup sur moi-même et la gestion d’un groupe.»

Au terme de ce riche parcours – où on trouve aussi la Fleur du Lac à Morges et l’Auberge de l’Onde à Saint-Saph –, le chef a eu l’impression d’avoir fait le tour des belles tables. Mais pas de l’art culinaire, qui reste une passion. Il a donc l’idée de se convertir à la gastronomie à domicile. Après avoir diffusé un flyer, il trouve rapidement ses nouveaux clients et découvre une autre forme de convivialité, dans les foyers.