Coronavirus – Chef de l’armée testé positif, chancelier en quarantaine Le commandant de corps Thomas Süssli a été testé positif au Covid-19. Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr, est lui en quarantaine.

Thomas Süssli se sent bien pour le moment. KEYSTONE

Le chef de l’armée suisse, le commandant de corps Thomas Süssli, a été testé positif au Covid-19, a annoncé lundi l’armée dans un communiqué. Il est en isolement depuis aujourd’hui.

Thomas Süssli a été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, précise le communiqué. Il a fait un test de dépistage lundi dont le résultat est positif. Il ne présente pour l’instant aucun symptôme. Il «se sent bien et conduit les affaires autant que possible depuis son domicile», précise l’armée.

Chancelier de la Confédération en quarantaine

Plus tôt lundi, on apprenait qu’après le ministre de l’Économie, Guy Parmelin, c’est au tour de Walter Thurnherr d’être en quarantaine. Le chancelier de la Confédération a été en contact avec une personne positive au coronavirus. Il devra télétravailler ces prochains jours.

Walter Thurnherr s’est trouvé en contact avec une personne positive dans le cadre familial, a indiqué le porte-parole du Conseil fédéral, André Simonazzi, confirmant une information des portails en ligne de Tamedia. Le chancelier a lui-même effectué un test qui s’est révélé négatif. Conformément aux règles en vigueur, il doit néanmoins se mettre en quarantaine.

Walter Thurnherr participe chaque mercredi aux séances du Conseil fédéral. Jusqu’à présent, plusieurs membres du gouvernement ont dû se faire tester. Aucun n’a toutefois été testé positif, selon le porte-parole. Si c’était le cas, la Confédération informerait. Aucun conseiller fédéral ne se trouve en outre actuellement en quarantaine.

Mercredi dernier, le conseiller fédéral Guy Parmelin a participé à la séance du Conseil fédéral en vidéoconférence. Une personne du secrétariat général avec laquelle il a été en contact avait été testée positive.

ATS/NXP